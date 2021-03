Sedici anni fa avete sentito Kratos urlare per la prima volta in God of War

Era il 22 marzo 2005 e in Nord America vedeva la luce un gioco d’azione per console PlayStation 2 destinato a cambiare per sempre il genere di appartenenza: God of War.

Uscito in Europa durante il mese di luglio dello stesso anno, il primo capitolo della saga si proponeva come un’avventura d’azione costruita sulle fondamenta della mitologia greca classica, e con uno stile di gioco e delle meccaniche ereditate da titoli altrettanto importanti come Devil May Cry e Prince of Persia: Le sabbie del tempo.

Il combattimento con la gigantesca Hydra.

La possibilità di combattere boss assolutamente giganteschi e “finirli” con mosse speciali eseguite grazie alla combinazione di determinati tasti – i tanto amati/odiati Quick Time Event – resero God of War una pietra miliare dell’era a 128-bit, dando vita a ben due sequel ufficiale e tre spin-off (Chains of Olympus, Ghost of Sparta e Ascension)

Poco sotto, in concomitanza con l’uscita di God of War: Fallen God – nuovo fumetto ufficiale dedicato a Kratos – la nostra Stefania Sperandio ci svela in video i segreti della miniserie e di come questa vada ad incastrarsi nella timeline ufficiale del franchise.

Sony Santa Monica ha dato alla luce un “soft reboot” della serie di God of War, è apparso per la prima volta sugli scaffali dei negozi a partire dal 20 aprile 2018, in esclusiva assoluta su console PS4. Il gioco è chiaramente giocabile anche su PS5 grazie alla retrocompatibilità della piattaforma current-gen targata Sony.

Il sequel, noto al momento con il titolo di God of War Ragnarok, è invece atteso nel corso del 2021, sebbene stiano iniziando a farsi piuttosto concreta l’eventualità che il gioco possa essere rinviato al prossimo anno (l’ultimo a dare man forte a questa tesi e il noto giornalista di Bloomberg, Jason Schreier).