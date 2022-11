God of War “torna” anche su Xbox, ma è un clone orrendo

Il giorno tanto atteso dalla community è finalmente giunto: da oggi God of War Ragnarok è finalmente disponibile su PS5 e PS4, ma pare che Kratos sia riuscito a fare la sua “apparizione” anche su una console davvero inaspettata.

Anche su Xbox Store è infatti adesso possibile acquistare quella che pare essere un’avventura di Kratos: naturalmente non si tratta dell’attesissimo God of War Ragnarok (che trovate su Amazon), ma di un orribile clone economico che aveva già fatto la sua comparsa qualche mese fa.

Sulle nostre pagine vi avevamo infatti già segnalato l’esistenza di War Gods Zeus of Child, un picchiaduro bizzarro che era però stato rimosso dopo pochi giorni dalla sua apparizione sullo store di casa Microsoft.

In concomitanza però con il lancio di God of War Ragnarok — e probabilmente proprio per questo motivo — sembra che il clone di Kratos sia ufficialmente tornato: come riportato da TrueAchievements, War Gods Zeus of Child è nuovamente disponibile per l’acquisto da questo momento.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, War Gods Zeus of Child è infatti ancora una volta acquistabile a 4.09€: un evento sicuramente curioso, dato che era già stato rimosso dallo store una prima volta. Non è dunque chiaro come abbia fatto a tornare in vendita, ma è plausibile immaginare che non resterà disponibile a lungo.

Inutile sottolineare che l’intento sembrerebbe ingannare qualche giocatore poco attento alla ricerca del nuovo capitolo di God of War sulle console di Microsoft, dove ricordiamo che — ovviamente — non sarà mai disponibile.

Vedremo quanto riuscirà a resistere stavolta su Xbox Store: da parte nostra, non possiamo che sconsigliarvi fortemente di procedere con l’acquisto di questo clone. Se siete invece interessati al “vero” God of War Ragnarok, vi ricordiamo che potete trovarlo solo su PS4 e PS5.

Del resto, siamo certi che quando Phil Spencer ha ammesso che l’ultima avventura di Kratos fosse il suo gioco più atteso dell’anno, sicuramente non si riferiva a questo bizzarro prodotto. Se volete sapere come mai non dovreste lasciarvi sfuggire il vero GOW Ragnarok, lasciando perdere il clone su Xbox Store, potete dare un’occhiata alla nostra video recensione completa.