Il poster della serie di The Last of Us è uguale al gioco, tranne che per un dettaglio

I fan sono in trepidante attesa per la serie HBO su The Last of Us, la quale promette di mettere d’accordo gli appassionati del gioco originale e non solo.

Lo show racconterà la storia del primo capitolo (che trovate anche nel recente remake su Amazon), risultando in tutto e per tutto fedele al videogioco Naughty Dog.

Nelle scorse ore il nuovo poster ufficiale ha messo in mostra una cura davvero straordinaria per quanto riguarda la resa finale, tanto che ai fan la cosa non è passata inosservata.

Come notato dagli appassionati, il nuovo poster è infatti identico a quello del gioco, se non fosse per un singolo dettaglio che ha sicuramente valenza commerciale prima ancora che grafica.

Guardando il poster, i richiami al capolavoro originale di Naughty Dog appaiono particolarmente evidenti, soprattutto se si prendono in considerazione l’ambientazione e la posa dei protagonisti.

Vero anche che, guardando più da vicino, Joel ed Ellie nel poster della serie TV appaiono invertiti rispetto alla locandina del videogioco PlayStation.

Poco sotto, un’immagine che mostra i due poster uno di fianco all’altro per le differenze del caso.

La scelta di invertire la posizione di Joel (sullo sfondo nella locandina del videogioco e in primo piano in quella della serie TV) è apparentemente semplice.

Con molta probabilità, la produzione ha deciso di dare maggiore rilievo a Pedro Pascal, attore che ha guadagnato molta visibilità negli ultimi tempi, rispetto alla giovane Bella Ramsey e la sua Ellie (comunque un’attrice di peso, grazie alla partecipazione ne Il Trono di Spade).

Ricordiamo che la serie di The Last of Us arriverà nel corso del 2023: in Italia la serie sarà trasmessa da Sky e dal suo servizio in streaming Now TV.

In attesa dell’uscita ufficiale, se siete curiosi di scoprirne di più su una delle serie più attese del prossimo anno sappiate che abbiamo realizzato per voi un recap completo e in continuo aggiornamento con tutto ciò che sappiamo sullo show.