God of War serie TV, c’è un attore che i fan proprio non vogliono vedere

L’ufficialità che God of War diventerà una serie TV prodotta da Amazon Prime Video è stata sicuramente una notizia presa piuttosto bene dagli appassionati.

Il gioco di Santa Monica Studio, il cui ultimo capitolo è da poco disponibile anche su Amazon, diventerà infatti uno show con attori in carne e ossa.

Poco dopo l’annuncio, qualcuno si è autocandidato come Kratos per la serie di God of War, una scelta che non sembra essere dispiaciuta troppo ai fan.

Ora, dopo che qualcuno ha elencato i 5 volti perfetti per interpretare il Dio della Guerra, sembra che gli appassionati abbiano detto un sonoro “NO” all’eventualità – sicuramente piuttosto remota, per non dire impossibile – che Tom Holland possa prendere parte allo show.

Come riportato da Gaming Bible, dopo la conferma che la serie TV di God of War è in lavorazione, i giocatori si sono uniti per chiedere a Sony e Amazon di evitare di affidare a Holland il ruolo di Kratos.

Scelte come Pedro Pascal come Joel, Ella Purnell come Jinx e Lance Reddick come Albert Wesker hanno sicuramente creato una spaccatura tra gli appassionati, sebbene in questo caso il coro è pressoché unanime.

L’utente di Reddit ‘happi_botmun1538’ ha fatto notare che Tom Holland si è “infiltrato” in una serie di film che hanno collegamenti con il portfolio di giochi PlayStation.

La versione new-gen di Peter Parker in Marvel’s Spider-Man ricorda il look di Holland nel Marvel Cinematic Universe. In seguito, Holland ha interpretato Nathan Drake nel film Uncharted e, con la serie di God of War alle porte, i fan hanno chiesto che il simpatico ventiseienne non venga scritturato in alcun modo.

Ovviamente, vista la giovane età e il fisico “minuto” di Holland, dubitiamo che l’attore possa essere scelto per il ruolo del possente Kratos (ad ogni modo, mai dire mai).

Restando in tema, il responsabile di Amazon Studios Vernon Sanders ha confermato che la serie TV di God of War dovrebbe far felici tutti i giocatori che hanno vissuto l’avventura originale.