God of War Ragnarok vi fa un regalo, gratuito, a tema meme

God of War Ragnarok, l’ultima ed epica avventura di Kratos e Atreus, ormai non ha più bisogno di presentazioni, sebbene ora il team di sviluppo ha deciso di fare un gradito regalo ai giocatori.

Il sequel del titolo uscito nel 2018 (e che trovate anche su Amazon a prezzo molto interessante) è disponibile su PS4 e PS5 dal 9 novembre scorso, sebbene molti giocatori ci stiano ancora giocando.

Ora, mettendo un attimo da parte il pericolo spoiler, Sony ha deciso di rispettare l’ormai nota tradizione delle GIF animate relative ai loro giochi di punta.

Come riportato anche da Push Square, Santa Monica Studio ha deciso di fare un gradito omaggio ai fan, con alcune fantastiche GIF animate che trasudano emozioni da tutti i pori.

Divenuta una sorta di tradizione tra le uscite di PlayStation Studios, Ragnarok ha ora una sua personalissima manciata di GIF, che ricreano meme e reaction molto popolari utilizzando i personaggi del gioco.

Per prima cosa, Kratos vuole mostrarvi quanto vi apprezziate per aver giocato alla sua ultima avventura:

Anche Tyr si sente decisamente euforico dopo aver visto il successo delle vendite del gioco:

Freya, invece, ha sempre saputo che un gioco Ragnarok avrebbe avuto successo:

Poco sotto, un’altra manciata di GIF da salvare e usare a piacimento, relative questa volta ad Atreus e Angrboda:

Tempo fa, anche Naughty Dog aveva rilasciato alcune GIF animate decisamente esilaranti relative a un altro big assoluto, ossia il celebre The Last of Us Part II.

Restando in tema, Santa Monica Studio ha rilasciato questa settimana un nuovo aggiornamento di God of War Ragnarok sia su PS4 che su PS5, ovvero la patch 2.02.

Infine: God of War Ragnarok ed Elden Ring si contenderanno sicuramente il titolo di gioco più importante dell’anno, ma chi vende di più?