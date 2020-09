The Last of Us Parte II, le gif (demenziali) ufficiali sono davvero folli

Lo scorso 26 settembre si è tenuto il cosiddetto The Last of Us Day, la giornata indetta da Naughty Dog per festeggiare la sua serie ormai nota in tutto il mondo.

In occasione dell’evento, lo sviluppatore americano ha mostrato una valanga di novità davvero sorprendenti, dalle statuine dedicate a Joel ed Ellie, passando per i doppio vinile da collezione, ai poster sino allo strepitoso artwork realizzato da Yoji Shinkawa, celebre per aver preso parte alla saga di Metal Gear Solid.

A quanto pare, però, non è finita qui: Naughty Dog ha anche rilasciato una compilation di gif ufficiali realmente esilarante, raffigurante alcuni celebri meme divenuti di uso e consumo comune (specie sui social) ma “interpretati” dai protagonisti di The Last of Us Parte II.

Inutile dire che il risultato finale, come potete vedere coi vostri occhi poco più in basso, è davvero fuori di testa:

Ricordiamo anche che sempre e solo per il The Last of Us Day Sony ha rilasciato gratuitamente un nuovo tema dinamico per la dashboard di PS4, raffigurante la schermata della barca portata a riva con le onde che rotolano sulla spiaggia (ben nota a chi ha portato a termine il gioco Naughty Dog almeno una volta).

The Last of Us Parte II è in ogni caso disponibile da diversi mesi in esclusiva assoluta su console PS4, più precisamente dallo scorso 19 giugno di quest’anno.