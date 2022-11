Le vostre PS4 e PS5 potrebbero spoilerarvi God of War Ragnarok, davvero

God of War Ragnarok, l’ultima ed epica avventura di Kratos e Atreus, non ha mancato di far parlare di sé in queste settimane, anche per via di alcuni spoiler emersi prima del lancio.

Il sequel del titolo uscito nel 2018 (e che trovate anche su Amazon a prezzo molto interessante) è disponibile su PS4 e PS5 dal 9 novembre scorso, sebbene i giocatori hanno dovuto schivare rivelazioni della trama prima della release ufficiale.

Del resto, già a ottobre vari spoiler sulla storia di God of War Ragnarok erano stati pubblicati su piattaforme come Twitter e Reddit, oltre che su ResetEra.

Ora, come riportato anche da Game Rant, sembra però che a rovinare la sorpresa ad alcuni giocatori siano state le stesse console PlayStation.

Alcuni sfortunati giocatori di God of War Ragnarok si sarebbero fatti spoilerare importanti dettagli della trama direttamente dalle loro console PlayStation 4 e 5.

Considerando che la storia del gioco è una delle cose migliori dell’intera produzione Sony Santa Monica, può essere devastante vedersi rovinare l’esperienza.

Come noto ai più, le console PlayStation a volte mostrano alcuni video YouTube casuali relativi a giochi specifici, noti per la presenza di spoiler nei titoli e nelle miniature.

Di conseguenza, alcuni fan di God of War hanno dovuto subire spoiler su Ragnarok semplicemente utilizzando le loro console e cadendo “vittima” dei video in questione.

Non è chiaro se Sony modificherà il modo in cui i contenuti vengono mostrati, specie per giochi di importanza evidente come l’ultimo GOW.

Inoltre, al momento non è nemmeno chiaro quanti giocatori siano caduti nella trappola dei video YT, sebbene il loro numero potrebbe aumentare col tempo (ragion per cui, fate attenzione alla scheda Esplora).

Restando in tema, Santa Monica Studio ha da poche ore rilasciato l’aggiornamento 2.001 di God of War Ragnarok, disponibile solo per la versione current-gen su PS5.

Ma non solo: su SpazioGames abbiamo da poco pubblicato la classifica dei migliori e peggiori capitoli della saga di God of War: avete avuto modo di leggerla?