God of War Ragnarok, scoperto un trucco per battere facilmente il boss più frustrante

Le battaglie di God of War Ragnarok possono rivelarsi davvero impegnative, anche per i giocatori più esperti, qualora non si arrivi adeguatamente preparati agli scontri offerti nell’esclusiva PlayStation.

Kratos dovrà infatti affrontare numerose sfide nella sua ultima avventura (la trovate in sconto su Amazon), che includeranno anche uno dei boss più frustranti di tutto il gioco.

Va comunque detto che alcuni appassionati si sono già messi al lavoro per scoprire tutti i migliori metodi per sconfiggere rapidamente i boss: alcuni di essi si sono dimostrati talmente bravi da riuscire a ucciderli perfino in pochissimi secondi.

Anche se non riuscirete a replicare esattamente tutte le loro imprese, fortunatamente da adesso sarete in grado di distruggere facilmente uno dei nemici più fastidiosi di tutto il gioco, che può essere battuto facilmente abusando semplicemente di un’unica mossa.

Attenzione: di seguito troverete alcuni spoiler su un boss di God of War Ragnarok. Se non volete rovinarvi la sorpresa e non avete ancora finito l’avventura, sconsigliamo di proseguire la lettura.

GamesRadar+ segnala infatti un trucco scoperto dall’utente Reddit MrWosabi per abbattere facilmente Ormstunga, uno dei boss che è stato in grado di creare tanti problemi ai fan, dato che possiede una velocità e un’aggressività con pochi pari.

Ebbene, al suo quindicesimo tentativo il giocatore ha scoperto che basta utilizzare l’attacco pesante della lancia di Draupnir con il giusto tempismo per intrappolare il boss in uno stunlock, dal quale non riuscirà più a sfuggire.

Come potete osservare voi stessi nella seguente clip video, basterà apprendere il giusto tempismo per non dare al vostro avversario alcuna possibilità di fuga, sconfiggendolo in pochissimi istanti e permettendovi di proseguire la vostra storia:

Il fan segnala anche che tale trucco funziona senza problemi anche alla difficoltà «Un vero God of War», la più elevata di tutto il gioco: se apprenderete questa “tecnica” e il giusto tempismo, Ormstunga non potrà fare altro che strisciare lentamente in attesa della sua eventuale morte, che dovrebbe sopraggiungere dopo pochi minuti.

Certo, dovrete rinunciare a usare le Lame del Caos, ma potrete consolarvi acquistando le vere armi con una riproduzione incredibilmente dettagliata, anche se naturalmente sarà necessario investire una cifra considerevole.

Se eravate già riusciti a battere questo boss senza alcun trucco, potreste volerlo prendere in considerazione in occasione di una eventuale nuova run del gioco, magari in vista del New Game Plus che arriverà la prossima primavera.