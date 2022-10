Gran Turismo 7, update 1.25 disponibile: ecco cosa cambia

Gran Turismo 7, l’ultimo capitolo della serie di real driving simulator disponibile da diversi mesi su console PlayStation, si aggiorna ora con un nuovo update ricco di contenuti.

Senza nulla togliere al precedente Gran Turismo Sport (che trovate su Amazon a prezzo basso) il nuovo titolo di corse continua a proporre nuovi contenuti a cadenza regolare.

Il precedente aggiornamento gratuito, ossia l’update 1.24, aveva del resto sistemato un fastidioso bug oltre ad aver aggiunto nuovi contenuti.

Ora, dopo averlo accennato nei giorni scorsi, a partire dalla giornata di oggi è tempo di un nuovo e corposo update per GT7.

Come riportato anche da Wccftech, è stato rilasciato l’aggiornamento 1.25 di Gran Turismo 7, che aggiunge un totale di quattro nuove auto, nuove varianti di colore, nuovi eventi, paesaggi e altro ancora.

Le nuove vetture incluse in questo update sono la Maserati Merak SS ’80, la Mazda Roadster NR-A (ND) del 2022, la Nissan GT-R Nismo GT3 del 2018 e la Nissan Skyline 2000GT-R del 1973 (KPGC110).

Inoltre, questa nuova patch contiene nuove varianti di colore per la Mazda Roadster NR-A (ND) 2022, l’Atenza Gr.4 e la Mazda RX-VISION GT3 CONCEPT. Queste varianti possono essere scelte tramite lo Showroom Mazda per essere utilizzate nella Mazda Spirit Racing GT Cup 2022.

Questo nuovo aggiornamento include anche modifiche al modello di simulazione fisica, tra cui la generazione di calore e il rapporto di usura degli pneumatici, la geometria delle sospensioni e altro ancora.

Restando in tema, nel cast del lungometraggio cinematografico dedicato a GT ci sarebbe anche una delle star più amate da Il Signore degli Anelli.

Nonostante tutto, i fan hanno di recente deciso di «punire» Gran Turismo 7 eleggendolo la peggior esclusiva PlayStation di sempre.

Vero anche che la presenza del GT Café e di tanto altro che vi abbiamo spiegato nella nostra video recensione rendono il gioco un gran bel racing da giocare e rigiocare