FIFA 23, un leak suggerisce l’arrivo di una squadra… che non esiste

FIFA 23 si sta preparando all’arrivo per infiammare la stagione calcistica e videoludica, ed ovviamente non possono mancare i soliti leak.

Electronic Arts sta per lanciare la sua nuova stagione (che potete già ordinare su Amazon), che arriva puntualmente ogni anno.

Il roster di squadre di FIFA 23 si fa sempre più impressionante a quanto pare, e tornano anche delle squadre che da 11 mancavano nella selezione.

E mentre qualche giorno fa il titolo era stato pubblicato con un mese di anticipo, svelando ovviamente tantissimi dettagli in anteprima, oggi arriva un leak molto particolare.

Un leak di Reddit ha svelato i nomi di alcuni dei team che saranno presenti all’interno del gioco, e tra questi c’è anche una squadra chiamata AFC Richmond.

Se non vi viene in mente che squadra sia è normale: perché non esiste.

La AFC Richmond è infatti la squadra di calcio fittizia allenata da Ted Lasso nell’omonima serie TV che viene pubblicata in esclusiva su Apple TV Plus.

Nonostante siamo di certo abituati a vedere ogni tipo di crossover nei videogiochi, ormai, l’esistenza di una squadra irreale in un titolo come FIFA 23 è ancora qualcosa che può sembrare strano.

Il problema risiede infatti nell’eventualità di un matchmaking online, perché la AFC Richmond non avrebbe dei rating plausibili e pertanto potrebbe sballare l’equilibrio delle squadre.

Al momento attuale non c’è più nessuna traccia della AFC Richmond nei meandri di FIFA 23 quindi o si tratta di una strana manipolazione, di un errore, oppure di un annuncio speciale sfuggito di mano.

Certo l’AFC Richmond di Ted Lasso sarebbe un’aggiunta divertente a FIFA 23, vista la popolarità della serie con Jason Sudeikis, Brett Goldstein e Hannah Waddingham, che ha vinto anche diversi Emmy.

Sarebbe divertente anche vederla affrontare la Serie B, le cui squadre saranno tra le licenze che esordiranno nel nuovo episodio della serie calcistica.

Con Ted Lasso o meno, il totale di giocatori e squadre che saranno presenti è comunque strepitoso.