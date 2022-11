God of War Ragnarok ha un riferimento alla trilogia classica che forse v’è sfuggito

Dalla giornata di ieri è finalmente disponibile God of War Ragnarok, la nuova avventura di Kratos e Atreus, la quale sta facendo molto parlare di sé anche grazie a varie chicche e curiosità nascoste.

Il sequel dell’epico titolo uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero interessante) è infatti giocabile su PS4 e PS5 dal 9 novembre scorso.

A quanto pare, tra un Easter Egg di The Last of Us 2 e l’altro, qualcuno ha scovato un riferimento nientemeno che alla trilogia classica di GOW nata su console PS2.

Come riportato anche da The Gamer, God of War Ragnarok nasconde infatti un accenno allo sfortunato capitano della trilogia originale.

Il capitano era un personaggio apparso nel primo God of War, il quale si imbatteva in Kratos mentre si trovava nella bocca di un’idra.

Nel gioco, il dio della guerra lo uccise per ben due due volte, la prima per prendere la chiave che aveva al collo e una seconda volta nell’Oltretomba, per impedire a sé stesso di cadere negli abissi.

Dopo il primo capitolo, il capitano è apparso anche in God of War 2 come nemico durante una boss fight con il Re Barbaro, per poi tornare sotto forma di cameo in una nota nell’Oltretomba di God of War 3.

Anche God of War del 2018 fa riferimento al capitano, la cui barca finisce in qualche modo nel regno norreno e affonda nel Lago dei Nove.

Come riportato da Kotaku, Ragnarok continua questa piccola tradizione in modo sorprendente. In una delle prime missioni secondarie del gioco, Kratos e Atreus lavorano insieme per liberare una creatura nel mare.

Dopo aver completato la quest secondaria, Kratos scrive una nota sul suo diario in cui fa riferimento al capitano, ammettendo di avergli fatto un “torto” e che le sue azioni lo hanno “privato della libertà”.

