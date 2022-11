God of War Ragnarok ha ottime notizie per i cacciatori di trofei

Tra pochissimi giorni sarà finalmente possibile per tutti i giocatori mettere le mani su God of War Ragnarok, l’ultimo imperdibile capitolo della saga di Kratos disponibile esclusivamente su PS5 e PS4.

Il sequel di God of War sarà infatti disponibile dal prossimo mercoledì 9 novembre (potete prenotarlo su Amazon) e si è già dimostrato un’avventura imperdibile non solo per tutti gli appassionati della saga, ma per chiunque possieda una console PlayStation.

Del resto, anche il noto aggregatore Metacritic ha confermato che si tratta della migliore esclusiva PS5 mai uscita fino a questo momento, con un’impressionante media voto di 94/100. Una valutazione complessiva che si avvicina proprio a quella della nostra video recensione, dove abbiamo premiato GOW Ragnarok con un meritatissimo 9.5 su 10.

In attesa che anche gli utenti possano dare il loro personale giudizio sulla nuova avventura di Kratos e Atreus, tramite il sempre beninformato PlayStation Game Size su Twitter apprendiamo una notizia eccellente per i cacciatori di trofei: non saranno necessarie più run dell’avventura per sbloccare il Trofeo di Platino.

Ovviamente questo non significa che sarà un’impresa facile o di pochi minuti, dato che God of War Ragnarok sarà un’avventura particolarmente longeva, ma i giocatori non dovranno necessariamente mettersi alla prova più volte per riuscire a ottenere ogni singolo obiettivo.

L’ultima esclusiva PS5 e PS4 include infatti ben 36 trofei sbloccabili complessivamente, ma nessuno di questi richiederà run aggiuntive e, soprattutto, non sarà necessario finire il tutto a difficoltà particolarmente elevate.

Playthroughs Needed : 1 DON'T OPEN TROPHY LIST BEFORE PLAYING #GodofWarRagnarok https://t.co/r536DGAxv6 pic.twitter.com/ESfZxNnejo — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 5, 2022

Nessuno dei trofei sarebbe infatti legato alla difficoltà scelta in-game, dunque i giocatori che vorranno finire il gioco al 100% potranno impegnarsi senza alcuna pressione aggiuntiva, con i tempi e i modi che più preferiscono.

Sicuramente una notizia eccellente per chiunque voglia sbloccare il trofeo di Platino, tuttavia vi raccomandiamo di non consultare l’elenco completo prima di aver affrontato voi stessi l’avventura: la lista di obiettivi sbloccabili — che non includeremo in questa sede — contiene infatti numerosi spoiler importanti sulla trama.

In vista dell’imminente data di lancio, vi consigliamo di consultare tutte le modalità grafiche presenti in God of War Ragnarok: gli sviluppatori hanno pensato a tantissime opzioni per chi giocherà su PS5, mentre la scelta per gli utenti PS4 sarà inevitabilmente più limitata.