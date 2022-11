God of War Ragnarok è la migliore esclusiva PS5 di sempre, per Metacritic

Come i fan ben sapranno, nelle scorse ore è ufficialmente scaduto l’embargo di God of War Ragnarok: questo significa che sono ormai disponibili i giudizi della critica internazionale per la seconda avventura di Kratos e Atreus, rivelatosi estremamente positivi.

Si può dunque ormai dire con certezza che il sequel di God of War (potete prenotarlo su Amazon) è un capolavoro per la stampa, permettendo alla produzione di Santa Monica Studio di conquistare un grandissimo traguardo.

Come riportato da VGC, l’ultima avventura di Kratos ha infatti una media voto sul noto aggregatore Metacritic di 94/100, portandolo di diritto al secondo posto nella classifica dei migliori giochi PS5 di sempre e venendo battuto dal solo Elden Ring, che conquistò invece un’eccezionale media di 96/100.

Anche nella nostra videorecensione abbiamo voluto premiare God of War Ragnarok con un meritatissimo 9.5/10, raccontandovi che «è la prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile».

Un risultato confermato anche dalla media internazionale, che stando alla media voti riportata da Metacritic ha permesso a God of War Ragnarok di conquistare il premio di migliore esclusiva PS5 mai realizzata fino a questo momento: potete visualizzare voi stessi la classifica completa al seguente indirizzo.

Prima dell’arrivo della nuova esclusiva di Santa Monica Studio, questo ambito premio era rimasto imbattuto per quasi 2 anni grazie all’ottimo remake di Demon’s Souls realizzato da Bluepoint Studios con una media di 92/100, oggi al quarto posto nella classifica completa che include, oltre ai già citati Elden Ring e GOW Ragnarok, anche il bellissimo Hades.

Il sequel di God of War è stato, di conseguenza, anche scelto da Metacritic come il secondo miglior gioco di tutto il 2022, venendo battuto naturalmente solo dal soulslike di FromSoftware: se escludiamo i porting, la top 5 dell’anno viene poi completata da Neon White, Norco e Xenoblade Chronicles 3.

Un autentico trionfo per PlayStation Studios e Santa Monica, che potranno naturalmente festeggiare a dovere tra pochi giorni: ricordiamo che i fan potranno mettere le mani su questa grande avventura soltanto a partire dall’8 novembre 2022. Tuttavia, dobbiamo avvisarvi che alcuni negozi hanno già rotto il day one con 2 settimane di anticipo: fate dunque attenzione agli spoiler per non rovinarvi alcuna sorpresa.

Se siete curiosi di scoprire più da vicino le prestazioni, anche su console last-gen, un interessante videoconfronto ci svela che God of War Ragnarok gira sorprendentemente bene anche su PS4.