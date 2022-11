God of War Ragnarok farà «decollare» le vostre PS4, letteralmente

Il rilascio di God of War Ragnarok è ormai dietro l’angolo, sebbene i giocatori hanno già avuto modo di iniziare a indagare le qualità del gioco, anche su PS4.

Il sequel del classico action adventure uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) è atteso su entrambe le console Sony dal 9 novembre 2022.

Il gioco sarà il canto del cigno su PS4, tanto che sulla precedente generazione di console PlayStation il titolo sembra girare sorprendentemente bene.

E mentre God of War Ragnarok ha svelato poche ore fa tutte le modalità grafiche per PS4 e PS5, sulla scorsa generazione di PlayStation sembra che l’avventura di Kratos e Atreus faccia letteralmente decollare le vostre console.

In un video confronto realmente divertente, la redazione di GameSpot ha messo a confronto il rumore prodotto dalle ventole di PS4 con quello di un vero e proprio aereo di linea.

Il filmato pone l’accento sulla somiglianza tra i suoni quasi assordanti prodotti da PlayStation 4 e il velivolo: «no, le vostre orecchie non hanno subito alcun danno».

Poco sotto, l’esilarante clip che mette a paragone PS4 e un aereo.

No, your ears aren't broken. #GodOfWarRagnarok may run well on PS4 but at what cost?! pic.twitter.com/pQ0kJrHqDo — GameSpot (@GameSpot) November 3, 2022

Scherzi a parte, la piattaforma old-gen è sicuramente messa a dura prova dalle prestazioni di God of War Ragnarok, cosa questa che provoca giocoforza i rumori di PS4.

Va detto anche che quello dell’aereo è un meme divenuto molto celebre in questi anni, visto che anche in passato – con giochi come Horizon Forbidden West e altri – si è discusso sui suoni assordanti generati dalla piattaforma Sony.

Restando in tema, God of War Ragnarok è arrivato al momento della verità per quanto riguarda la recensione. La nostra la potete trovare a questo indirizzo, nella quale vi spieghiamo a chiare lettere si tratta della «prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile».

Ma non solo: Santa Monica Studios e il publisher giapponese Sony hanno da poco pubblicato uno spot del gioco con protagonisti Ben Stiller, John Travolta e LeBron James, davvero fuori di testa.