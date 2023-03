God of War Ragnarok fa stragi di nomination, e stavolta è un vero record

God of War Ragnarok non smette di essere celebrato, a quanto pare, perché in occasione degli ultimi BAFTA ha conquistato un record di nomination.

L’epica storia di Santa Monica Studio (che trovate sempre su Amazon) è stato un videogioco a dir poco fondamentale dello scorso anno, e il suo strascico continua ancora oggi.

La manifestazione britannica aveva già premiato un’esclusiva PlayStation, per altro, e il fatto che God of War Ragnarok sia stato così tanto nominato non è una novità a ben vedere.

Così come il fatto che abbia venduto tantissimo, dati alla mano, mentre Kratos e Atreus stanno continuando a ricevere premi.

Come riporta PlayStation Lifestyle, infatti, il titolo di Santa Monica Studio si prepara a ricevere potenzialmente molti premi durante i prossimi BAFTA.

God of War Ragnarok ha infatti ricevuto ben 14 nomination ai BAFTA Games Awards 2023, battendo il record per il maggior numero di nomination ai BAFTA di sempre per un gioco.

La maggior parte delle nomination ricevute dal titolo sono relative agli attori che si sono prestati per dare vita alla visione dello studio, con Christopher Judge (Kratos) e Sunny Suljic (Atreus) che risultano in testa alle nomination.

Ecco la lista completa delle categorie in cui è stato nominato (insieme a tutte le altre che potete trovare sul sito ufficiale):

Animation

Artistic Achievement

Audio Achievement

Best Game

Game Design

Music

Narrative

Performer in a Leading Role Christopher Judge as Kratos Sunny Suljic as Atreus

Performer in a Supporting Role Adam J. Harrington as Sindri Danielle Bisutti as Freya Laya Deleon Hayes as Angrboda Ryan Hurst as Thor

Technical Achievement

Anche le altre esclusive PlayStation non se la cavano male, visto che Stray riceve otto nomination e Horizon Forbidden West altre cinque.

Genericamente è Elden Ring ad insidiare maggiormente il titolo con protagonista Kratos, insieme alle sue sette nomination, pur essendo sempre ben lontano.

Chissà se il titolo avrebbe avuto così tante nomination se avesse seguito la storia pensata in origine per Kratos, molto diversa da quella che abbiamo visto.

Per altro c’è un altro titolo che sta insidiando, per così dire, God of War Ragnarok. È It Takes Two con le sue vendite sorprendenti.