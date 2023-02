It Takes Two e God of War Ragnarok hanno venduto quasi le stesse copie

It Takes Two è stata una grande sorpresa, capace anche di vincere un GOTY nel suo anno, e le vendite comparate a quelle di God of War Ragnarok ne danno un’immagine ancora più interessante.

Se il canto del cigno di PlayStation 4 (trovate il titolo ancora su Amazon) è stato un successo facilmente prevedibile, vista la portata mediatica del franchise rinato nel 2018, per It Takes Two non era così scontato.

I dati recenti di God of War Ragnarok hanno riportato delle vendite velocissime, arrivate ad 11 milioni in pochissimi mesi.

Mentre It Takes Two non ha venduto esattamente quanto l’avventura di Kratos e Atreus, se non altro ha vinto molti più premi in varie occasioni.

In un percorso lento ma inesorabile, il titolo di Josef Fares ha venduto veramente tanto: 10 milioni di copie.

Considerato che, come detto, God of War Ragnarok è arrivato a quota 11 milioni, questa è una ulteriore conferma di quanto la produzione di Fares sia stata apprezzata.

Certo It Takes Two ha avuto molto più tempo per arrivare a questa cifra, ma la velocità di vendita del titolo di Santa Monica Studio non ha impedito ad Hazelight Studios di celebrare:

Our minds are officially blown.#ItTakesTwo has sold over 10 (TEN!) MILLION Potentially twice as many players have enjoyed our game – we never dared to dream of so many fans!

Thank you for all the love. pic.twitter.com/GzF1UL7ZUn — Hazelight Studios (@HazelightGames) February 3, 2023

«Le nostre menti sono ufficialmente sconvolte. It Takes Two ha venduto oltre 10 (DIECI!) MILIONI. Potenzialmente il doppio dei giocatori ha apprezzato il nostro gioco: non abbiamo mai osato sognare di avere così tanti fan! Grazie per tutto l’amore.»

Curiosamente, per via del fatto che il gioco è obbligatoriamente co-op, in effetti ha raddoppiato God of War Ragnarok in un certo senso.

Una produzione che ha rappresentato effettivamente una grande scommessa, perché Josef Fares ha dovuto anche indebitarsi per riuscire a portare a termine lo sviluppo.

Un videogioco così amato che sarà uno dei prossimi mondi del gaming ad esordire anche al cinema, con un lungometraggio che sarà prodotto dai produttori del film di Sonic the Hedgehog.