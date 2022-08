Breaking Bad, il videogioco open world (in Unreal Engine 5) è il sogno dei fan

Breaking Bad è una di quelle serie che non hanno bisogno di presentazioni, essendo una delle più note (e amate) tra quelle uscite negli ultimi anni.

Considerando anche la quantità di oggetti, DVD e Blu-ray presenti su Amazon (a prezzo davvero basso) la cosa stupisce solo relativamente.

Senza contare anche Better Call Saul, la serie televisiva statunitense ideata da Vince Gilligan e Peter Gould nata come spin-off e allo stesso tempo prequel della serie principale.

Ora, dopo averci offerto vari trailer fan made come quello dedicato a GTA 6, è ora il turno di un nuovo video concept che mostra come sarebbe un gioco dedicato a Breaking Bad, in Unreal Engine 5.

L’ormai noto TeaserPlay ha infatti rilasciato un filmato che mostra un titolo dedicato alla serie di Gilligan, ovviamente fan made e quindi non ufficiale.

Nel video possiamo ammirare un gioco che prende alcune delle sequenze chiave viste nella serie, inclusi i suoi personaggi principali, primo dei quali Walter White (interpretato da Bryan Cranston).

Trovate il sorprendente fan trailer del gioco di Breaking Bad poco sotto, nel player dedicato.

TeaserPlay ha immaginato il suo fan game sulle disavventure di Jesse Pinkman e Heisemberg come fosse un titolo open world, con tutti i pro e i contro del caso.

Il risultato finale, al netto dell’amatorialità della cosa, è sicuramente sorprendente (tanto che non sarebbe male poter mettere un giorno le mani su un gioco ufficiale ispirato alla serie cult).

Parlando di altri fan trailer di tutto rispetto, avete visto quello che immagina il classico GTA 3 nello splendore dell’Unreal Engine 5?

Ma non solo: anche Assassin’s Creed è finito nella rete dei concept trailer in UE5, immaginando il capitolo tanto atteso ambientato in oriente.

Infine, nelle ultime settimane abbiamo condiviso con voi lettori ache un impressionante video di un fan remake del primo Silent Hill in Unreal Engine 5: l’avete visto?