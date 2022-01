Le esclusive PlayStation su PC fanno il botto, come God of War: i numeri

Finalmente God of War, il capolavoro di Santa Monica originariamente uscito per PS4, è adesso disponibile per tutti gli utenti PC.

Anche chi non è in possesso di una console PlayStation potrà dunque avventurarsi nelle lande ghiacciate e nei mondi di Yggdrasill della mitologia norrena.

Quello uscito nel 2018 è sicuramente il capitolo della serie più maturo, quello in cui Kratos si lascia alle spalle il passato da dio del pantheon greco burbero e incattivito, per dedicarsi a crescere il suo amato figlio Atreus.

Come abbiamo sottolineato nella nostra recensione approfondita il porting su PC di God of War è assolutamente eccezionale, e riesce perfettamente nell’integrazione dell’uso di mouse e tastiera, seppur il gioco sia un action e il compito fosse tutt’altro che facile.

Il successo che anni fa ebbe il gioco sembra proprio che abbia tutta l’intenzione di riproporsi anche per quanto riguarda la versione PC.

Fin dalle prime ore, infatti, God of War ha fatto registrare numeri altissimi tra gli utenti attivi di Steam.

Nella giornata di ieri i giocatori alle prese con il gioco di Santa Monica contemporaneamente sono stati circa 50.000, più nello specifico 49.411.

Questo vuol dire che God of War non è riuscito a entrare nella top 20 dei giochi con più giocatori attivi simultaneamente nella giornata di ieri, ma c’è comunque da sottolineare che praticamente tutti i titoli nelle posizioni più alte in classifica erano giochi multiplayer.

I numeri sopracitati in ogni caso sono superiori a quelli registrati da Days Gone su PC (27.450) e di poco inferiori a quelli di Horizon Zero Dawn (56.557).

Inoltre i numeri presi in esame per quanto riguarda il porting di God of War sono solo quelli inerenti agli utenti di Steam e non di altre piattaforme come Epic Games Store.

Insomma il successo registrato già da subito da God of War su PC sembra anche aver gettato le basi per Ragnarok, in uscita nel 2022.

Per concludere, proprio per quanto riguarda Ragnarok, sebbene non ci sia una data d’uscita ufficiale il reveal potrebbe essere più vicino del previsto.