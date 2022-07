God of War, l’audizione del vero Kratos è più violenta del gioco stesso

God of War è stato un successo anche e soprattutto per la rivisitazione della figura di Kratos, dal punto di vista caratteriale ed estetico.

Il titolo del 2018, che potete sempre recuperare su Amazon, è diventato uno tra i titoli più amati dai giocatori PlayStation, e non solo.

God of War è anche sbarcato su PC e, come ampiamente prevedibile, è stato molto apprezzato dalla community ed ha convinto Sony a proseguire con la pubblicazione dei propri giochi sulla piattaforma.

E Ragnarok, il sequel in uscita tra qualche mese, è ancora più atteso… anche da Phil Spencer.

Kratos è un personaggio indubbiamente carismatico, lo è sempre stato fin dall’inizio e lo è ancora di più con la rilettura di questa nuova vita di Santa Monica Studio datata 2018.

Ma è indubbio che God of War sia soddisfacente anche pad alla mano, e osservando le animazioni del protagonista.

Le quali sono state create da Eric Jacobus, attore e stuntman, che ha prestato il suo corpo e la sua abilità per dare vita al lato combattivo di Kratos.

Probabilmente conoscete Jacobus per la serie “Tekken IRL“, dove lo stuntman ricreava le combo di alcuni dei personaggi di Tekken con una grande precisione.

Di recente l’attore ha condiviso il video che ha inviato a Santa Monica Studio come audizione per il ruolo di Kratos.

E, come potete vedere, Jacobus non ci è andato leggero nel mettere in mostra le sue abilità:

Il video è interessante non solo perché alcune delle mosse che vedete sono state poi utilizzate nel gioco ma anche perché, con l’obiettivo di fare colpo, Jacobus ha utilizzato anche un finto braccio smembrato per simulare una potenziale finisher di Kratos.

Una dedizione davvero notevole, e che lo stuntman utilizzerà senz’altro anche per God of War Ragnarok, che segnerà un’epica fine per il folklore norreno di Santa Monica Studio.

Qualcuno, invece, ha voluto far rivivere il classico Kratos all’interno di Elden Ring, ma stavolta Eric Jacobus non c’entra nulla.