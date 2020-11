God of War, il franchise vola nell’Olimpo dei più venduti di sempre

La serie da cui è stato tratto uno dei classici dell’era PS4 più amati di sempre sembra aver raggiunto un traguardo davvero sorprendente: stiamo parlando di God of War, la serie sviluppata Sony Santa Monica nata nel 2005 su PS2 (il cui ultimo capitolo risale al soft reboot nel 2018).

Stando infatti ai dati resi noti dal New York Times (via ResetEra), la saga con protagonista Kratos avrebbe totalizzato vendite per oltre 51 milioni di copie, considerando che il solo capitolo uscito due anni fa avrebbe sfiorato quota 20 milioni.

Un'immagine di God of War.

Si tratterebbe, di fatto, di un risultato realmente sorprendente, che assicurerebbe lunga vita al franchise negli anni a venire, partendo magari proprio dal nuovo capitolo previsto su console PS5, ossia God of War: Ragnarok (titolo provvisorio).

Ricordiamo infatti che l’ultimo God of War ha fatto registrare vendite per oltre 10 milioni di copie solo durante il primo anno, ragion per cui i dati diffusi dal NYT sono alquanto verosimili (sebbene non siano stati ufficializzati da Sony).

Ma non solo: durante la giornata di ieri, vi abbiamo rivelato che l’ultima avventura di Kratos sfrutterà il feedback aptico di DualSense, visto e considerato che il titolo sarà ovviamente retrocompatibile con PS5.

Se volete, potete dare un’occhiata all’avventura di Kratos e figlio giocata in retrocompatibilità su console PlayStation 5 alla velocità di 60 fotogrammi al secondo.

God of War è disponibile in esclusiva su console PS4. Il sequel, atteso genericamente nel 2021 e noto con il nome di God of War Ragnarok, porterà il Dio della Guerra e suo figlio Atreus ad attraversare un’inedita ambientazione nordica, sfidando le divinità della mitologia norrena.