Anche God of War su PS5 sfrutterà a pieno il DualSense

Durante la giornata di ieri, vi abbiamo rivelato che il ben noto The Last of Us Parte II sfrutterà il feedback aptico di DualSense, visto e considerato che il capolavoro Naughty Dog sarà ovviamente retrocompatibile con PS5.

A quanto pare, però, un altro grande classico dell’era PS4 sfrutterà le caratteristiche uniche del nuovo controller PlayStation: stiamo parlando di God of War, il titolo rilasciato dal team di Sony Santa Monica nel 2018.

Un'immagine di God of War.

I colleghi di GamesRadar hanno infatti testimoniato di avere avuto modo di provare con mano l’avventura di Kratos sulla nuova console next-gen:

Abbiamo anche testato il controller DualSense con God of War di Sony Santa Monica e abbiamo scoperto che il gioco fa uso del feedback aptico, soprattutto quando Kratos usa il suo scudo oppure quando lancia la sua ascia Leviatano. In entrambi i casi è possibile sentire immediatamente l’impatto nel controller.

Insomma, rigiocare l’avventura del Dio della Guerra e di suo figlio Atreus potrebbe farci vivere un’esperienza in parte nuova di zecca, visto che il gioco sarà quasi certamente in grado di trasmette sensazioni inedite durante i combattimenti anche e soprattutto attraverso i trigger adattivi, enfatizzando ogni colpo ricevuto o inflitto.

Avete già avuto modo di vedere in ogni caso l’odissea di Kratos giocata in retrocompatibilità su console PlayStation 5 alla velocità di 60 fotogrammi al secondo?

Ricordiamo che God of War è disponibile in esclusiva su console PS4. Il sequel, atteso nel 2021 e noto con il nome di God of War Ragnarok (titolo provvisorio), porterà Kratos e figlio ad attraversare un’inedita ambientazione nordica.