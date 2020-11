God of War su PS5 è davvero incredibile (in un nuovo video)

God of War, il titolo di Santa Monica Studio pubblicato su PlayStation 4 nel 2018, è uno dei titoli che funzioneranno grazie al sistema di retrocompatibilità di PS5, la nuova console Sony in uscita tra pochi giorni anche in Europa.

Ora, i ragazzi di PlayStation Universe hanno pubblicato un nuovo filmato del gioco in movimento su piattaforma PlayStation 5.

Il video, visionabile poco più basso e della durata di circa 10 minuti, mostra l’incredibile fluidità di gioco ancorata a ben 60 fotogrammi al secondo.

Il video mette in mostra le fasi iniziali della campagna principale, mostrando per la prima il guerriero Kratos in compagni di suo figlio Atreus, poco prima che alcune mostruose creature di ghiaccio facciano la loro prima apparizione.

I 60 fps al secondo sono possibili solo grazie alla modalità grafica con frame rate sbloccato, caratteristica chiave di PS5.

Ricordiamo anche che, solo alcune settimane fa, tale Sanadsk ha utilizzato lo shader Screen-Space Ray Traced Global Illumination (RTGI)per portare il ray tracing su God of War II, titolo uscito nativamente per PS2 (ma ancora in grado di stupire per la sua resa grafica).

Ma non solo: durante la giornata di oggi, i ragazzi di Digital Foundry hanno avuto modo di verificare il corretto funzionamento di alcuni titoli PS4 giocati in retrocompatibilità sulla nuova PlayStation 5 (tra cui Sekiro e Final Fantasy XV).

God of War è disponibile in esclusiva su console PS4. Il sequel, atteso nel 2021, porterà Kratos e figlio a misurarsi con l’avvento del Ragnarok: il gioco, ancora avvolto nel mistero, è stato presentato con un brevissimo teaser che ne ha confermato l’ambietazione nordica.