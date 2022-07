Goat Simulator 3 ha una data di uscita, e una collector’s edition adorabile

Con sorpresa di molti, qualche tempo fa è stato annunciato Goat Simulator 3.

Se ve lo state chiedendo no, non è mai esistito nessun Goat Simulator 2, e il fatto che sia stato annunciato un terzo capitolo fa emergere la follia della serie, che potete recuperare su Amazon.

Goat Simulator 3 è stato mostrato per la prima volta nel contesto della serie di eventi estivi dedicati ai videogiochi, con un trailer ovviamente delirante.

Nato come una sorta di scherzo divenuto poi realtà, l’originale Goat Simulator era una sandbox senza regole, pieno di bug ed imperfezioni volutamente lasciati attivi per creare un’esperienza delirante.

Il trailer della Summer Game Fest 2022 è delirante allo stesso modo, ed i più attenti coglieranno una citazione importante:

Goat Simulator 3 sfotte il trailer di Dead Island 2, e nel mentre mette in scena il solito delirio fatto di capre che fanno cose varie ed eventuali.

Ora abbiamo finalmente una data di uscita, ovvero il 17 novembre 2022, su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Epic Games Store.

E, come ogni gioco che si rispetti fa ultimamente, Goat Simulator 3 sarà disponibile anche con una collector’s edition. Ed è adorabile:

La Goat in a Box Edition è in preordine, e i giocatori potranno avere una versione personale di Pilgor da coccolare o da conservare in soffitta.

Il tutto con una casetta per la vostra capretta, una steelbook, ed altri contenuti fisci e digitali da sbloccare in gioco.

Una collector’s edition che sicuramente batte quella di God of War Ragnarok, perché una casa per una capretta di peluche è molto meglio che avere una replica di Mjolnir.

E ancora meglio di quella di Xenoblade Chronicles 3 che addirittura non contiene il gioco. Molto peggio di un peluche di una capra, no?