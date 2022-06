Goat Simulator 3 annunciato nel delirio più totale, e arriva presto

Potevate aspettarvi di leggere l’annuncio di Goat Simulator 3 durante la Summer Game Fest 2022? Nemmeno noi, eppure Cooffe Stain ha pubblicato un trailer del sequel.

Sequel di un gioco che non esiste perché no, non vi siete sbagliati: Goat Simulator 2 non esiste.

Nella miriade degli annunci dell’evento estivo organizzato da Geoff Keighley, c’è anche spazio per questi colpi di scena a dir poco curiosi.

Nato come una sorta di scherzo divenuto poi realtà, l’originale Goat Simulator era una sandbox senza regole, pieno di bug ed imperfezioni volutamente lasciati attivi per creare un’esperienza delirante.

Il trailer della Summer Game Fest 2022 è delirante allo stesso modo, ed i più attenti coglieranno una citazione importante:

Goat Simulator 3 sfotte il trailer di Dead Island 2, e nel mentre mette in scena il solito delirio fatto di capre che fanno cose varie ed eventuali.

Non sappiamo ancora granché del gameplay (…) del titolo, ma è probabile che ci sarà un focus per la componente multiplayer considerato che vediamo un gruppo di capre fare casino, nel trailer.

Goat Simulator 3 sarà disponibile nell’autunno del 2022 su PC, piattaforme Xbox e PlayStation.