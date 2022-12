Gli autori di Silent Hill 2 Remake al lavoro su un altro horror, ma l’uscita è lontana

Silent Hill Transmission, l’evento dedicato ai nuovi progetti dedicati al franchise di survival horror, ha rivelato alcune settimane fa che il remake di Silent Hill 2 si farà e e ne occuperà Bloober Team. A quanto pare, però, lo studio è al lavoro anche su un’altra IP horror.

La saga targata Konami tornerà infatti nel secondo capitolo uno dei videogiochi horror più belli e suggestivi di sempre.

La conferma del remake è stata accompagnata anche da tutta una serie di progetti trasversali legati al marchio Konami, con somma gioia da parte dei fan.

Ora, però, come riportato anche da VGC, Private Division, l’etichetta editoriale di Take-Two Interactive, ha messo sotto contratto il prossimo gioco horror di Bloober Team.

Annunciato in concomitanza con il quinto anniversario di Private Division, il titolo è una nuova IP survival horror in fase di sviluppo iniziale e la cui uscita non è prevista prima dell’anno solare 2025.

Bloober Team è lo studio indipendente polacco dietro a giochi horror come Layers of Fear, Observer, Blair Witch, The Medium e l’imminente remake di Silent Hill 2.

«Il nostro prossimo progetto è un nuovo entusiasmante gioco survival horror, che ci aiuterà a diventare leader nel settore horror in generale», ha dichiarato Piotr Babieno, CEO di Bloober.

«Sono grato per questa collaborazione con Private Division. La loro competenza è ampia e il loro personale è molto disponibile. Non li percepiamo come un tipico rapporto ‘editore-sviluppatore’; sono più simili a un amico che ci mostra supporto o ci tiene in riga quando ne abbiamo più bisogno».

Private Division ha inoltre annunciato oggi di aver lanciato un fondo di sviluppo per sostenere i team indie più piccoli con finanziamenti di progetti e opportunità di mentorship per consentire loro di autopubblicare i propri giochi.

«Da quando abbiamo annunciato Private Division cinque anni fa, abbiamo visto un certo numero di idee di gioco promettenti da parte di piccoli team che non si adattavano al nostro modello di pubblicazione completo», ha dichiarato Blake Rochkind, responsabile dello sviluppo commerciale di Private Division.

«Sapevamo di non poter avere un approccio unico nel mondo di oggi. Non ci piace mai dire ‘no’ a un’idea di gioco incredibile a causa delle dimensioni del progetto, e il Fondo di sviluppo di Private Division ci permette di identificare e sostenere alcune delle migliori idee creative che il nostro settore ha da offrire».

Restando in tema, di recente è stato rilasciato un teaser trailer in-engine per un nuovo gioco horror realizzato in Unreal Engine 5 e ispirato a P.T..

Inoltre, sappiamo che il nuovo remake di Silent Hill 2 sarà un progetto particolarmente ambizioso e pensato per sfruttare al meglio le piattaforme next-gen: sarà infatti possibile esplorare il gioco senza alcun caricamento.