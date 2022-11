C’è un clone di P.T. in arrivo davvero next-gen (e terrorizzante)

La demo battezzata P.T. (diminutivo di Playable Teaser) era un assaggio del progetto Silent Hills purtroppo mai nato. Tuttavia, negli anni una marea di cloni e titoli simili ha letteralmente invaso il mercato dei videogiochi nel corso degli anni.

Il capitolo mai mano del franchise Konami (che potete acquistare su Amazon) è diventato man mano un progetto di culto, sebbene ad oggi il suo destino appare segnato.

Mentre un modder è riuscito a far girare P.T. su una PS5 senza modifiche, c’è un progetto in lavorazione che sembra ispirarsi proprio alla demo in questione.

Come riportato anche da DSO Gaming, è stato rilasciato un teaser trailer in-engine per un nuovo gioco horror realizzato in Unreal Engine 5 e ispirato a P.T..

Artur Laczkowski, ex sviluppatore di Bloober Team, ha condiviso un teaser trailer di un nuovo gioco a cui lui e il suo team stanno lavorando. Questo progetto utilizzerà l’Unreal Engine 5 e sarà ispirato ovviamente a P.T..

Secondo Laczkowski, il titolo utilizzerà una prospettiva in terza persona. A parte questo, però, non sappiamo nulla di questo progetto, nemmeno un nome in codice. Tuttavia, questo primo teaser trailer in-engine sembra, dal punto di vista puramente visivo, davvero molto interessante.

Come ha dichiarato Laczkowski: «A questo punto non posso rivelare troppo, ma si tratta di un grande progetto, con grandi nomi e budget. Utilizzeremo una tecnologia avanzata alimentata dall’Unreal Engine 5». Poco sotto, il filmato in questione.

Restando in tema survival horror, sappiamo che il nuovo remake di Silent Hill 2 sarà un progetto particolarmente ambizioso e pensato per sfruttare al meglio le piattaforme next-gen: sarà infatti possibile esplorare il gioco senza alcun caricamento.

Ma non solo: il publisher giapponese Konami, grazie anche a tutti gli annunci e i trailer dell’evento Silent Hill Trasmission, ha lasciato intendere che il futuro del franchise sarà davvero molto ricco e pieno di sorprese.