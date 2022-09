Gli autori di Life is Strange supporteranno un team di sviluppo italiano

Gli autori di Life is Strange, che recentemente hanno rinominato sé stessi come Don’t Nod, collaboreranno con Tiny Bull Studios per la pubblicazione del loro prossimo titolo.

Dopo averci dato quella meravigliosa serie, che potete recuperare su Amazon, è molto bello vedere l’azienda francofona supportare i talenti del nostro Paese.

Ce ne sono tanti, infatti, di team di sviluppo con base in Italia in grado di dire la loro nel sempre più affollato panorama videoludico, come abbiamo scoperto di recente.

Un Paese dove, lo sappiamo bene, fare impresa è sempre difficile soprattutto per settori in crescita e ancora non perfettamente consolidati come i videogiochi.

Don’t Nod ha annunciato che supporterà Tiny Bull Studios, con sede a Torino, nella pubblicazione del prossimo action rpg del team italiano. Sarà, di fatto, una co-produzione tra i due studi.

Il publisher di Life is Strange condividerà le conoscenze ed esperienze acquisite in particolare da Vampyr, titolo che viene descritto come simile al progetto del team torinese, con Tiny Bull Studios che invece si occuperà dello sviluppo vero e proprio.

«Siamo orgogliosi di accogliere Tiny Bull Studios tra i nostri partner», ha dichiarato il CEO di Don’t Nod, Oskar Guilbert.

Sembra proprio che Tiny Bull Studios abbia fatto colpo verso gli autori di Life is Strange, perché Guilbert dichiara di essere stato colpito dalla particolarità del progetto proposto dai nostri compatrioti.

Tiny Bull Studios ha già prodotto Blind e Omen Exitio, e gli auguriamo che, grazie al supporto di Don’t Nod, possano fare un ulteriore salto di qualità.

Matteo Lana, CEO di Tiny Bull Studios, ha aggiunto:

«Questa è una grande opportunità per Tiny Bull Studios. I giochi significativi sono sempre stati il ​​nostro obiettivo e non vediamo l’ora di lavorare con un partner così eccezionale per il nostro prossimo progetto.»

A proposito di Life is Strange, la saga è tornata con una strana esclusiva anche su Nintendo Switch: ecco i dettagli.

In attesa della grande serie live action ispirata al franchise, di cui non vediamo l’ora di vedere almeno un primo trailer.