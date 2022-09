Gli artbook ufficiali da 800 pagine di Elden Ring sono il nuovo sogno dei Senzaluce

L’Interregno di Elden Ring è sicuramente uno dei mondi videoludici più affascinanti che i giocatori hanno potuto esplorare negli ultimi anni, ma che presto potrà essere riscoperto con un nuovo prodotto ufficiale molto interessante — anzi, due.

Il mondo di gioco di Elden Ring (trovate la bellissima Launch Edition su Amazon) e tutti i suoi abitanti, compresi soprattutto i temibili boss, è infatti uno dei motivi principali per cui il soulslike di FromSoftware ha avuto molto successo, che presto sarà raccontato con nuovi giganteschi artbook ufficiali.

Come segnalato infatti da Famitsu (via PC Gamer) si tratta di una raccolta di immagini così mastodontica da aver reso necessaria dividerla in due: gli autori hanno infatti svelato due artbook separati, arrivando così a contenere un totale di 800 pagine.

Sfortunatamente sembra che la loro uscita sia prevista attualmente solo per il mercato giapponese, ma non è da escludere che possa essere svelata nelle prossime ore anche un lancio sul mercato internazionale e italiano.

Gli artbook saranno disponibili separatamente a un prezzo consigliato di 4400 yen ciascuno, corrispondente a circa 27 dollari, ma le gigantesche opere d’arte saranno disponibili anche in una speciale edizione da collezione.

La «Ultra Edition» include infatti non solo entrambi gli artbook, ma anche una speciale scatola per racchiuderli entrambi e una stampa raffigurante Godfrey, uno dei personaggi più iconici di Elden Ring: questa edizione limitata costerà invece 17.600 yen, corrispondenti a circa 125 dollari.

The official Elden Ring art book will release on November 30th in two volumes! Vol. 1: Concept art of fields, dungeons, NPC, & armor. Vol. 2: Art of enemies, weapons, & items. Ultra edition: both vol. + a framed print of Godfrey. pic.twitter.com/L8E0n0UYJh — Mordecai (@EldenRingUpdate) September 2, 2022

L’uscita di quelli che si preannunciano essere un vero e proprio sogno per tutti i Senzaluce è attualmente prevista per il 30 novembre sul mercato giapponese, mentre non è stata ancora data alcuna notizia su un’eventuale uscita globale. Qualora arrivassero ulteriori novità al riguardo, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Per il momento, gli utenti italiani potranno consolarsi con le mastodontiche guide ufficiali di Elden Ring, recentemente protagoniste di un rinvio: usciranno ufficialmente il prossimo mese.

Ci sarà dunque tutto il tempo per trovare altre curiosità del soulslike di FromSoftware, che recentemente ci hanno permesso di scoprire un dettaglio molto inquietante e il segreto di uno dei personaggi più misteriosi dell’avventura.