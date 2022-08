Le colossali guide ufficiali di Elden Ring sono state rinviate

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato delle guide ufficiali di Elden Ring che stanno arrivando sul mercato, con il publisher Bandai Namco che ne ha affidato la realizzazione a Future Press.

Questi volumi permettono di scoprire tutti i dettagli su Sepolcride e dintorni e avevano colpito i nostri lettori soprattutto per il loro essere dei tomi da collezione: copertina rigida, rilegatura a filo refe, segnalibro in stoffa e tutte le finiture che ci si aspetterebbe da un libro che viene da un mondo epico come quello di Elden Ring.

Tuttavia, in un primo momento era stato comunicato che il volume 1 sarebbe arrivato entro fine luglio. Così non è stato e abbiamo osservato che ora la data di lancio è stata aggiornata attraverso il sito ufficiale di Bandai Namco – a questo indirizzo.

Il Vol. I, atteso per il 29 luglio, uscirà invece il 30 settembre. Il Vol. II, che doveva arrivare il 29 settembre, slitta invece secondo il rivenditore Amazon al 31 ottobre successivo.

La buona notizia è che entrambi sono ancora disponibili per la prenotazione su Amazon, mentre sono esauriti sul sito ufficiale del publisher. Se siete interessati, potete trovarli ai link di seguito:

Appuntamento a fine settembre

In caso vi foste persi i dettagli, i contenuti dei due libri sono differenti e così suddivisi:

Vol. I – Books of Knowledge: The Lands Between

512 pagine

Contiene guida alle basi del gioco

Un mondo da scoprire – Guida al mondo e ai Guida ai dungeon di Elden Ring

– Guida al mondo e ai Guida ai dungeon di Elden Ring Gli abitanti dell’Interregno

Statistiche e informazioni direttamente da FromSoftware, per esperti del gioco

Vol. II – Books of Knowledge: Shards of the Shattering

512 pagine

Include le lezioni di combattimento

Comprende bestiario completo

Include la guida completa agli armamenti

Entrambi i volumi sono in prenotazione a poco meno di 50 euro. Se, nell’attesa della loro uscita, volete orientarvi in Elden Ring, ricordate che trovate qui le nostre guide approfondite dedicate al gioco di From Software.

Per la video recensione, invece, trovate qui l’analisi del critico Domenico Musicò.