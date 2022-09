Elder Ring, è stato scoperto un dettaglio davvero inquietante

Elden Ring è ormai diventato un vero e proprio cult per quanto riguarda il genere dei soulslike targati FromSoftware.

Dopo aver svelato infatti le differenze tra la versione uscita nei negozi e quella originale, è ora il turno di una nuova scoperta davvero inquietante.

No, non parliamo del colosseo misterioso presente all’interno del gioco, bensì di qualcosa che renderà il gioco un po’ più raccapricciante, se così possiamo dire.

Attenzione: da ora seguono spoiler del gioco targato FromSoft. Proseguite quindi a vostro rischio solo se avete giocato e magari portato a termine l’avventura.

Come riportato anche da Game Rant, l’ultima rivelazione riguarda l’inquietante effetto di stato noto come Death Blight, che può uccidere istantaneamente un giocatore di Elden Ring.

Lo status in questione è uno dei frutti del Principe della Morte, tanto che la sua letalità è cosa nota. In un video pubblicato di recente, lo youtuber Zullie afferma che sul cadavere di Godwyn e persino sulle gambe di Rogier gli spuntoni bianchi ben visibili sono in realtà ali di insetto, dando origine a una teoria che fa rabbrividire il sangue.

«Uno sciame di questi insetti circonda sia Godwyn che Rogier e appare anche quando il giocatore viene colpito dalla Death Blight», ha spiegato Zullie.

Gli insetti non sarebbero attirati dalla piaga, bensì nascerebbero quindi come frutto del suo utilizzo. Considerando che gran parte della lore di Elden Ring è fondata su scienza e misticismo, in particolare sull’alchimia, la cosa non sorprende più di tanto.

Si tratta in ogni caso di un dettaglio piuttosto disgustoso ma allo stesso tempo anche piuttosto affascinante, il quale aumenterebbe ancora di più il livello di accuratezza e dettaglio del titolo FromSoft.

