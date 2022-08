Elden Ring, scoperto il sorprendente segreto di un misterioso personaggio

Un nuovo datamine di Elden Ring ha svelato un segreto molto interessante relativo a uno dei personaggi più misteriosi di tutto l’Interregno, lasciando intuire che alcuni contenuti di gioco sarebbero stati tagliati durante lo sviluppo.

Il capolavoro soulslike open world di FromSoftware (trovate la Launch Edition in consegna rapida su Amazon) ha subito molti cambiamenti prima che venisse rilasciata ufficialmente la versione definitiva, ma uno dei tagli più curiosi potrebbe essere avvenuto negli ultimi istanti prima del day-one.

Tutti coloro che hanno esplorato l’Interregno ricorderanno sicuramente Goldmask, un misterioso NPC silenzioso con una maschera dorata che non vi rivolgerà mai la parola e punterà semplicemente il dito verso l’Albero Madre, che a sua volta nasconde interessanti segreti.

Come riportato da Eurogamer.net, il dataminer Sekiro Dubi ha però scoperto una verità fino ad ora rimasta nascosta: sembra infatti che FromSoftware avesse inizialmente previsto per Goldmask la possibilità di conversare con i Senzaluce, seppur per un breve istante.

Dopo aver indagato approfonditamente su un precedente network test, il fan ha scoperto che tra i file nascosti esiste anche la possibilità di attivare una conversazione con il misterioso NPC, a cui possiamo confidare un clamoroso segreto che avviene nel finale di gioco.

Dato che si tratta di un enorme spoiler, che sconsigliamo di vedere qualora non abbiate ancora finito Elden Ring, non allegheremo la clip in questione all’interno dell’articolo: se siete interessati a scoprire cosa accade, potrete visionare voi stessi il dialogo al seguente indirizzo.

Sfortunatamente la frase pronunciata da Goldmask in seguito alla rivelazione non è pienamente comprensibile, ma di fronte ad ascolti ripetuti sembra essere «It… why not?», che potrebbe essere tradotto in «Questo… perché no?».

Si sarebbe trattato dunque di una verità così sconvolgente da spingere il personaggio a non essere più muto, almeno per brevi istanti: un approfondimento interessante che non fa altro che alimentarne il mistero, ma che sfortunatamente è stato tagliato dagli sviluppatori prima del day-one.

Vedremo se in futuro il team di sviluppo cambierà idea e deciderà di reintegrare questo contenuto su Elden Ring: nel frattempo, i fan non hanno smesso di scoprire nuovi segreti, tra i quali ne segnaliamo uno molto utile legato alle cavalcature nemiche.

Inoltre, alcuni Senzaluce particolarmente coraggiosi hanno deciso di mettersi alla prova con nuove sfide, ad esempio provando a sconfiggere tutti i boss al livello 1 e senza alcun equipaggiamento.