Un gioco gratis anche su PS5 da ora per un periodo limitato (è un racing)

I videogiocatori non sembrano mai averne abbastanza di giochi gratis, specie se di un certo spessore e appartenenti a generi sempre in voga.

Che siate possessori di PS5 DualSense, o di piattaforma Xbox e Nintendo (senza contare ovviamente i PC), sembra proprio che le offerte non finiscano mai.

Proprio sulle nostre pagine vi abbiamo inoltre aiutato con una guida che approfondisce tutti i giochi gratuiti disponibili al momento, per piattaforma e servizio.

Senza contare che anche un catalogo come quello di Epic Games Store offre titoli gratis ormai da diversi anni, per la gioia di tutti i suoi abbonati.

Ora, NACON e RaceWard Studio offrono agli appassionati delle due ruote l’opportunità di scoprire RiMS Racing, un nuovo gioco di moto che unisce guida e meccanica, gratuitamente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

I giocatori potranno mettere alla prova le loro abilità di guida per alcuni giorni su PC (Steam) senza limiti di tempo, mentre l’accesso è limitato a 3 ore su console.

RiMS Racing sarà disponibile gratuitamente nei seguenti orari: su PC: dal 25 ottobre (h 19) al 27 ottobre (h 19), con un accesso illimitato.

Su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S: dal 29 ottobre (h 19) al 1° novembre (h 19), con un accesso limitato a 3 ore.

Infine, il DLC The Bloody Beetroots sarà gratuito per tutti i giocatori su tutte le piattaforme tra il 29 ottobre e il 31 ottobre alle 19:00 (fino al 1° novembre alle 19:00 su Steam).

Questo DLC coincide con l’uscita ufficiale dell’EP “RiMS Racing Soundtrack” di The Bloody Beetroots, disponibile su tutte le piattaforme.

Comprende una livrea esclusiva per la Ducati Panigale V4 R e un equipaggiamento completo per il pilota in collaborazione con Dainese e AGV, nei colori curati da The Bloody Beetroots.

Vi ricordiamo che anche Steam ha deciso di svelare il nuovo gioco gratis con cui gli utenti potranno divertirsi senza costi aggiuntivi per tutto il periodo infrasettimanale.

Senza contare che anche Xbox ha deciso di espandere ulteriormente il proprio catalogo di giochi gratis per il fine settimana, grazie alla promozione «Eventi giornate di gioco gratuito».

Nel caso preferiate giocare su PC, segnaliamo che Dead by Daylight è disponibile gratuitamente anche su Steam, ma solo per l’attuale fine settimana.