Steam, il nuovo gioco gratis del weekend vi farà temere per le vostre vite

Per celebrare l’imminente arrivo della festa di Halloween, Steam ha svelato un nuovo gioco gratis che gli utenti potranno scaricare e utilizzare con i loro amici per tutto il fine settimana, senza ulteriori costi aggiuntivi.

Si tratta di Dead by Daylight, l’apprezzato horror multiplayer in un cui un giocatore sarà chiamato a interpretare un Killer, che dovrà fare tutto il possibile per trovare e uccidere brutalmente i quattro sopravvissuti.

L’attuale fine settimana di Steam è dunque particolarmente ricco di regali per i giocatori, dato che da pochi giorni è disponibile gratuitamente anche un big di Bethesda.

Gli utenti potranno inoltre provare gratuitamente un titolo fuori di testa di Ubisoft, disponibile non solo su PC ma anche sulle console.

Dead by Daylight è stato un grande successo a livello di pubblico e critica, al punto da essersi guadagnato tanti crossover con i franchise più apprezzati.

Proprio in questi giorni, il titolo horror ha infatti avviato una collaborazione con For Honor, permettendo ai fan del titolo di Ubisoft di accedere a una modalità di gioco spaventosa e basata proprio su Dead by Daylight.

Nell’horror multiplayer di Behaviour Interactive, i sopravvissuti avranno il vantaggio di avere una maggiore consapevolezza dell’ambiente circostante, grazie alla possibilità di collaborare e di osservare il tutto in terza persona, mentre il Killer sarà concentrato esclusivamente sulla caccia alle proprie prede in prima persona, avendo dunque una visuale più limitata.

Come ulteriore incentivo per la rigiocabilità, ogni livello sarà generato proceduralmente, rendendo dunque impossibile ai giocatori sapere in anticipo quale percorso intraprendere per garantirsi la vittoria.

Se volete scaricare Dead by Daylight completamente gratis, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e cliccare sul pulsante «Avvia gioco»: il download inizierà automaticamente sul vostro client.

La prova gratuita sarà disponibile per tre giorni a partire da adesso: nel caso desideriate invece fare vostro questo horror per sempre, fino al 1 novembre potrete farlo vostro con uno sconto del 50%.

Gli utenti PC dovrebbero inoltre ricordarsi di tenere d’occhio Epic Games Store: è già disponibile il nuovo gioco gratis della settimana.

Un’apprezzata produzione Bethesda è inoltre disponibile gratis per il fine settimana di Xbox, nel caso preferiate giocare su console.

Gli abbonati a Xbox Game Pass da oggi potranno inoltre scaricare tre nuovi titoli gratuiti, tra i quali c’è anche un apprezzato gioco di Dragon Ball.