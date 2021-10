Xbox regala nuovi giochi gratis per il fine settimana (e vi faranno correre)

A sorpresa, Xbox ha deciso di espandere ulteriormente il proprio catalogo di giochi gratis per il fine settimana, grazie alla promozione «Eventi giornate di gioco gratuito».

L’iniziativa Free Play Days è riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold: la casa di Redmond ha deciso di premiare i propri abbonati aggiungendo altri due giochi senza costi aggiuntivi.

Avevamo infatti già segnalato la disponibilità gratuita di un big di Bethesda, che a partire da oggi sarà accompagnato da altri due apprezzati titoli scaricabili.

L’apprezzata produzione di Bethesda è inoltre disponibile gratis su Steam, nel caso preferiate sfruttare il PC per i vostri giochi preferiti.

Oltre al già citato Fallout 76, a partire da oggi gli utenti Xbox potranno dunque scaricare gratis anche Dead by Daylight e F1 2021: entrambi i giochi vi chiederanno di correre, sebbene per motivi naturalmente diversi.

Dead by Daylight è infatti un popolare horror multiplayer 1 vs 4, nel quale un giocatore dovrà impersonare un pericolosissimo Killer a caccia dei quattro sopravvissuti, che invece dovranno riuscire a trovare il modo di scappare senza farsi trovare.

F1 2021 è invece l’ultimo videogioco ufficiale della competizione automobilistica più famosa al mondo, che consentirà agli utenti di guidare contro l’autentica line-up di piloti dell’attuale campionato, dimostrando di essere i più veloci al mondo.

Di seguito vi riepilogheremo dunque tutti i giochi gratis che potete scaricare per il weekend, a patto di essere attualmente iscritti a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate:

A differenza della prova gratuita di Fallout 76, che terminerà il 25 ottobre, potrete giocare senza costi aggiuntivi a Dead by Daylight e F1 2021 fino al 24 ottobre 2021: per un periodo limitato saranno inoltre disponibili in offerta, così da consentire agli utenti interessati da poterli ottenere per sempre a prezzi vantaggiosi.

Nel caso preferiate giocare su PC, segnaliamo che Dead by Daylight è disponibile gratuitamente anche su Steam, ma solo per l’attuale fine settimana.

Inoltre, ricordiamo che da poche ore è disponibile il nuovo gioco gratis di Epic Games Store: si tratta di una premiata avventura horror in prima persona.

Su Xbox potrete inoltre provare gratuitamente un nuovo gioco fuori di testa di Ubisoft: nel caso invece preferiate un altro dispositivo, potrete scegliere la vostra console o PC di riferimento.