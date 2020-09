Nintendo conferma: Super Mario 3D All-Stars fuori commercio a marzo 2021

Quando, nei giorni scorsi, Nintendo ha annunciato ufficialmente il suo Super Mario 3D All-Stars, a incuriosire appassionati e addetti ai lavori è stato il fatto che il cofanetto sia stato presentato come release a tempo limitato.

Atteso sugli scaffali per il prossimo 18 settembre, il gioco sarebbe infatti destinato a rimanere disponibile fino al 31 marzo 2021, trascorso il quale non sarebbe più possibile acquistarlo. Una svista o una strategia oculata da parte di Nintendo?

Anche Super Mario 64 sarà incluso nel cofanetto Super Mario 3D All-Stars per Nintendo Switch

Interpellata in merito, la compagnia di Kyoto ha confermato quanto veniva precisato nel comunicato stampa di annuncio, spiegando che:

La versione fisica è una produzione che sarà portata avanti solo per un tempo limitato, mentre la versione digitale sarà disponibile fino alla fine di marzo 2021.

Trascorsa la data indicata, insomma, non saranno più immesse nuove copie fisiche sul mercato, con il gioco che sarà oscurato anche da Nintendo eShop. Una scelta che vuole sottolineare il fatto che si tratti di un prodotto celebrativo dei trentacinque anni di Mario — e quindi necessariamente legato a una finestra temporale — ma che rischia di innescare casi di collezionismo che costeranno parecchio alle tasche.

Come abbiamo visto poche ore fa, infatti, Super Mario 3D All-Stars sta andando letteralmente a ruba un po’ in tutto il mondo, e alcuni si domandano se gli acquisti non siano anche operati dai furbetti, intenzionati poi a rivendere le copie a prezzo maggiorato, con la consapevolezza che diventeranno una rarità.

Vi ricordiamo che all’interno del cofanetto potrete trovare versioni riviste e aggiornate dei grandi classici Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Se volete vivere un po’ di feels o, semplicemente, non li conoscete e siete incuriositi, non perdete la retrospettiva del nostro Nicolò Bicego.