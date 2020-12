I giochi con la miglior grafica del 2020 per Digital Foundry: vince Cyberpunk 2077

Quando abbiamo discusso sulle nostre pagine dello spinoso caso di Cyberpunk 2077 e della sua versione console, c’è stata una frase con cui si sarebbe potuto riassumere tutto: quello che avete visto su console è, essenzialmente, un altro gioco. Un gioco così diverso che la sua controparte PC ha portato a casa la palma di miglior grafica del 2020 per l’analisi degli esperti di Digital Foundry, che sono rimasti colpiti dalla resa di Night City sulle configurazioni da gioco più potenti.

Con un nuovo video sul loro canale, infatti, i ragazzi di DF hanno deciso di stilare una classifica dei giochi che hanno raggiunto i traguardi più significativi, nell’anno che va a concludersi, proprio per quanto riguarda il comparto grafico. Sono presenti diversi titoli console, alcuni anche per PlayStation 5, con Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e la scalabilità della sua New York – dove potete scegliere liberamente come regolarvi tra frame rate, 4K nativo e ray-tracing – che si accomoda in seconda piazza, davanti al fotorealistico Microsoft Flight Simulator.

Questa la chart stilata da Digital Foundry nel suo video.

I giochi con la miglior grafica del 2020 per Digital Foundry

Cyberpunk 2077 (PC high-end) Marvel’s Spider-Man Miles Morales Microsoft Flight Simulator Half-Life: Alyx The Last of Us – Parte II Demon’s Souls Doom Eternal Ori and the Will of the Wisps Minecraft con RTX

Vi ricordiamo che CD Projekt RED è al lavoro per le due patch maggiori per il suo Cyberpunk 2077, che dovrebbero assicurare performance migliorate anche sulle console base della scorsa generazione – anche se non aspettatevi che Night City diventi come quella che potete esplorare su un PC di fascia alta, come anticipato dallo stesso team polacco.

Cyberpunk 2077 su PC

Il gioco di ruolo è atteso anche nativamente su PlayStation 5 e Xbox Series X (e Xbox Series S) nel 2021, quando arriverà un aggiornamento gratuito per coloro che lo possiedono già su PS4 o Xbox One, oltre alla possibilità dell’acquisto standalone sulle nuove console. Ora è già possibile giocarci sulle nuove macchine, ma si tratta semplicemente della versione old-gen in retrocompatibilità.

Oltre che su PC e console, Cyberpunk 2077 è disponibile anche su Stadia: a questo link trovate la nostra analisi di questa versione del gioco.