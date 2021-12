Sì, i giochi che aspettiamo per il 2022 sono gli stessi che aspettavamo per il 2021

Che il 2021 sia stato un anno di transizione, a livello di uscite di maggior richiamo, è abbastanza sotto gli occhi di tutti. L’anno in corso ci regala oggi Halo Infinite, ha dato i natali a Forza Horizon 5, ha visto l’uscita di giochi come Returnal, Resident Evil Village, Ratchet & Clank: Rift Apart, Metroid Dread, Psychonauts 2 e diversi altri – ma gli è mancata la costanza.

La distribuzione delle uscite, al di là del mondo Microsoft che è riuscito a popolare anche la coda dell’anno, è stata particolarmente irregolare, con il risultato che molti giochi si sono concentrati nello stesso periodo dell’anno, saltando la stagione fredda. Altri, semplicemente, sono slittati al 2022.

È il caso di molti di quelli che erano stati nominati come i più attesi durante i The Game Awards 2020. Durante lo show dello scorso anno, infatti, la giuria aveva eletto quelli che erano i giochi più attesi del momento, tra i quali il più atteso in assoluto era stato identificato in Elden Ring.

Returnal è uno dei first party Sony usciti nel 2021

Le nomination per i giochi più attesi in assoluto nel 2020 furono le seguenti:

Elden Ring (Bandai Namco)

(Bandai Namco) God of War: Ragnarok (Sony Interactive Entertainment)

Halo Infinite (Xbox Game Studios)

Horizon Forbidden West (Sony Interactive Entertainment)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild sequel (Nintendo)

Resident Evil Village (Capcom)

Come sappiamo, il 2021 ci ha regalato due dei suddetti giochi particolarmente attesi, ossia Halo Infinite e Resident Evil Village. Per il resto, nessuno dei giochi più attesi nominati si è scomodato ad affacciarsi nel 2021, con gli appuntamenti fissati tutti (si spera in modo immutabile) per il 2022.

I nominati per i giochi più attesi durante i TGA 2021 sono infatti:

Elden Ring (Bandai Namco)

God of War: Ragnarok (Sony Interactive Entertainment)

Horizon Forbidden West (Sony Interactive Entertainment)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild sequel (Nintendo)

Starfield (Bethesda Softworks/Xbox Game Studios)

Tolti i giochi che sono usciti (e ridotte le nomination a cinque), l’unica nuova comparsa è quella di Starfield, che sappiamo essere pronto a debuttare l’11 novembre del prossimo anno, undici anni dopo Skyrim.

Per il resto, la lista è esattamente quella dei TGA 2020, a riprova del fatto che l’anno che sta per concludersi non sia riuscito ad appagare la sete di grandi nomi dei videogiocatori.

Il 2022, di contro, potrebbe avere il problema inverso: al di là della costante irreperibilità di PS5 e Xbox Series X, infatti, c’è una concentrazione di uscite impressionante a febbraio – complice la chiusura dell’anno fiscale – che potrebbe mettere in ombra molte produzioni, sotto lo spettro di altri giganti che monopolizzeranno l’attenzione e soprattutto il potere d’acquisto degli appassionati.

Per scoprire chi vincerà la palma di gioco più atteso ai TGA 2021, l’attesa è ormai breve: l’appuntamento è per l’1.30 del mattino del 10 dicembre in Italia, quando comincerà il preshow della cerimonia di premiazione, che seguiremo in diretta con voi su Twitch.