PS5 ha raggiunto un nuovo record di vendite assoluto

Sappiamo bene che le nuove console stanno avendo problemi ma, nonostante i problemi di scorte, PS5 sta comunque vendendo molto bene.

Ogni volta che la console compare su Amazon viene spazzata via in pochi minuti, segnale di quanto sia un prodotto fortemente voluto da tanti giocatori.

PlayStation 5 già da tempo è considerabile tranquillamente un successo di vendite, anche con questi problemi nel reperirla in modo normale.

E in questo scenario stanno già comparendo le prime informazioni su una fantomatica PS5 Pro, con degli indizi sempre più frequenti.

Le vendite stanno andando avanti in maniera implacabile quindi, con una PlayStation 5 che non accenna a fermarsi.

E, quanto riporta GamesIndustry, ha raggiunto anche un nuovo record: PS5 ha piazzato 20 milioni di unità in tutto il mondo.

Pensare che questo risultato sia stato ottenuto in un periodo di scarsità di scorte e componenti è impressionante.

Proprio per questo Sony si sta impegnando nel garantire una distribuzione più semplice, dalle parole di Veronica Rogers, senior vice president e responsabile delle vendite e delle operazioni di business:

«Per quei fan che devono ancora mettere le mani su una console, sappiate che stiamo pianificando un significativo aumento della produzione di PS5 quest’anno e stiamo lavorando incessantemente per assicurarci che PlayStation 5 sia disponibile per tutti coloro che ne desiderano una.»

In un recente report, Sony ha dichiarato che PS5 ha impiegato 82 minuti per vendere 80.000 console nel suo primo anno finanziario. Per PlayStation 4 ci sono voluti nove giorni in un periodo comparabile.

Nell’attesa di capire cosa farà Sony per vendere in maniera più semplice le sue console, vi consigliamo la nostra guida esaustiva per cercare, ed acquistare, PS5 nel modo migliore.

Su PS5 si sono accumulate anche tante esclusive nel frattempo, anche se molte di queste si stanno spostando sempre di più su PC.

