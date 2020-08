Ghost of Tsushima batte tutti a luglio (e diventa la IP più venduta)

Ghost of Tsushima è l’ormai celebre avventura ambientata nel Giappone Feudale a cura di Sucker Punch, uscita su console PS4 lo scorso 17 luglio 2020.

Stando a quanto reso noto da SuperDataResearch, il gioco ha ora segnato un traguardo realmente importante, vendendo ben 1,9 milioni di unità digitali a luglio di quest’anno e diventando così la IP targata PlayStation più venduta.

Il gioco ha infatti superato di gran lunga le vendite iniziali di altri celebri franchise nati su PS4. Horizon: Zero Dawn nel 2017 ha infatti venduto 1,9 milioni di unità nei primi due mesi, mentre Days Gone ha raggiunto 1,3 milioni di unità nei primi due mesi dopo il lancio avvenuto ad aprile 2019.

Ma non solo: Ghost of Tsushima ha anche stabilito un altro record, diventando il gioco per console più redditizio mai lanciato durante il mese di luglio. The Last of Us Part II, anch’esso un’esclusiva per PlayStation 4, ha stabilito il record di giugno solo un mese prima.

Sempre in base ai dati di SuperDataResearch, Paper Mario: The Origami King ha venduto 555.000 unità digitali a luglio, non riuscendo però a battere mostri sacri come Animal Crossing: New Horizons (5.0M) e Pokémon Spada e Scudo (2.7M), ma superando Fire Emblem: Three Houses.

Ricordiamo che il gioco Sucker Punch, ambientato sull’isola di Tsushima durante l’invasione dei guerrieri mongoli, ci farà vestire i panni di Jin Sakai, un samurai che si troverà nel bel mezzo della battaglia e cercherà di difendere la sua terra natale.

Avete già letto anche che pochi giorni fa Sony ha annunciato Ghost of Tsushima Legends, un nuovo gioco multiplayer co-op per PS4 incentrato sul mondo creato da Sucker Punch?

Se volete saperne di più sull’ultima avventura esclusiva per console PS4, vi consigliamo caldamente di recuperare anche la nostra ricca recensione di Ghost of Tsushima a cura di Domenico Musicò.

Ghost of Tsushima, lo ricordiamo, è disponibile dal 17 luglio scorso su PS4.