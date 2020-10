Ghost of Tsushima 2, offerta di lavoro svela l’ambientazione

A quanto pare, Ghost of Tsushima 2 è già nei pensieri e nelle azioni di Sucker Punch, nonostante il gioco originale sia uscito soltanto tre mesi fa.

Il sequel dell’action adventure viene menzionato in un’offerta di lavoro che, a quanto pare, ne rivela persino l’ambientazione.

La software house americana è infatti alla ricerca di un narrative writer, con un requisito che parrebbe anticipare la location di Ghost of Tsushima 2.

Da quel che vediamo, Sucker Punch non dovrebbe fare voli pindarici con questo seguito, rimanendo ancorata alle radici del capostipite.

Il narrative writer in questione dovrebbe avere «il desiderio di scrivere storie ambientate nel Giappone feudale», lo stesso setting del primo Ghost of Tsushima.

L’esclusiva PS4 è ambientata sull’isola di Tsushima durante l’invasione mongola, più precisamente nel 1274, ed evidentemente lo sarà anche il suo seguito.

Chiaramente, questa posizione potrebbe non essere stata ricercata per un erede di GoT ma per qualunque altra cosa, come un DLC o un’esperienza standalone più raccolta come Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

L’ultima volta in cui abbiamo sentito Sucker Punch parlare di un sequel, le idee al riguardo non erano infatti così chiare.

Di certo, dopo l’espansione multiplayer co-op Legends che ha giocato molto sul folklore, sembrerebbe esserci l’intenzione di rimanere allo stesso piglio realistico e, soprattutto, di non esplorare altre epoche per ora.

Ghost of Tsushima girerà a 60fps su PlayStation 5 grazie alla modalità Game Boost, unico gioco confermato per il day one.