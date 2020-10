Ghost of Tsushima Legends ha una data, insieme alla modalità Nuova Partita +

Sony ha annunciato che l’update 1.1 di Ghost of Tsushima sarà disponibile a partire dal 16 ottobre per PS4.

L’update introdurrà Ghost of Tsushima Legends, l’espansione multiplayer dell’action adventure open world di Sucker Punch.

Legends sarà gratuito per tutti i possessori del gioco esistente, in cui introdurrà una modalità cooperativa per la prima volta.

Questa modalità include missioni storia per due giocatori e missioni sopravvivenza per quattro utenti, mentre un raid arriverà nelle settimane successive al lancio.

Dopo aver scaricato l’update 1.1, i giocatori potranno visitare il PlayStation Store e riscattare come unlock gratuito Ghost of Tsushima Legends.

Un abbonamento a PlayStation Plus sarà richiesto per poter giocare online con i propri amici o utenti trovati con il matchmaking.

Un nuovo personaggio sarà disponibile in diverse città e location di Ghost of Tsushima, il cantastorie Gyozen, e parlandoci sarà possibile accedere al multiplayer.

Il gioco avrà quattro classi: il samurai, il cacciatore, il ronin e l’assassino, ognuna con le sue caratteristiche specifiche e le personalizzazioni del caso, sia estetiche che ludiche, descritte su PlayStation Blog.

L’aggiornamento non si riduce soltanto a questo, però, dal momento che aggiungerà nuovi contenuti al gioco base e la modalità Nuova Partita +.

Tra le novità troviamo il Fiore Spettrale, che può essere ottenuto soltanto nella modalità Nuova Partita+ completando un racconto o un’attività.

Sarà poi possibile scambiarli per avere nuovi pezzi d’armatura e cosmetic esclusivi per questa modalità, dove ci saranno anche amuleti inediti e opzioni speciali per la photo mode.

Saranno offerti gratuitamente, infine, nuovi trofei da sbloccare e un nuovo cavallo, così come sarà aggiunto il tempo di gioco affianco a ciascun salvataggio.