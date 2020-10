Ghost of Tsushima Legends, orario di sblocco e come accedere su PS4

Ghost of Tsushima Legends arriva dal 16 ottobre su PS4, introducendo per la prima volta il multiplayer nell’action adventure di Sucker Punch.

Ci sono alcune cose che dovreste sapere prima di avviare la vostra copia del titolo e giocarci, e naturalmente siamo qui per dirvele.

Prima di tutto, l’orario di sblocco: Ghost of Tsushima Legends sarà disponibile da domani, ma precisamente a che ora?

Come rivelato da Sucker Punch, l’aggiornamento 1.1 che includerà la nuova modalità apparirà su PS4 a partire dalle nostre ore 17:00.

Come si potrà accedere al multiplayer cooperativo per due e quattro giocatori? Ci sono due modi per farlo.

Il primo è parlare con il nuovo personaggio Gyozen, che troverete segnalato sulla mappa; il secondo è semplicemente selezionare Legends dal menu principale.

Compiere una di queste due azioni vi porterà sul PlayStation Store, dove potrete scaricare il DLC gratuitamente.

Ghost of Tsushima Legends non è la sola novità del gioco disponibile dal 16 ottobre, però: tra le altre cose troverete anche la modalità Nuova Partita+ e una nuova valuta interna per gli oggetti più rari.

La novità più grande è però l’introduzione della possibilità di farsi alleati i cani (anche sotto forma di spirito) e, soprattutto, di accarezzarli come si faceva con le volpi.