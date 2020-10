Ghost of Tsushima: Legends, novità dal 30 ottobre (per il gran finale)

Lo scorso 16 ottobre, Sucker Punch e Sony hanno rilasciato Ghost of Tsushima Legends su PS4, introducendo per la prima volta il multiplayer nell’avventura a tema nipponico uscita originariamente su console PlayStation la scorsa estate.

Per chi non lo sapesse, il download di Legends è assolutamente gratuito per tutti i possessori del gioco originale, permettendoci di provare con mano un’inedita modalità cooperativa.

Ora, lo sviluppatore ha annunciato ufficialmente che il prossimo 30 ottobre la storia di Legends arriverà al suo emozionante epilogo.

Un'immagine di Ghost of Tsushima: Legends.

Tra pochissimi giorni è infatti atteso al varco un nuovo raid di fine gioco che si svolge interamente nel regno di Iyo. “The Tale of Iyo” è infatti un raid in tre capitoli che richiederà ben quattro giocatori pronti a coordinarsi.

Il contenuto non supporterà il matchmaking, quindi i giocatori dovranno trovare il proprio gruppo al di fuori del gioco, tramite incontri online (o amici nella vita reale). Una volta che i quattro giocatori si saranno riuniti, sarà necessario avere un livello KI 100, il minimo indispensabile per prendere parte alla sfida.

Questo raid prenderà il via con una nuova serie di sfide settimanali, a partire dalle 8:00 PDT di venerdì prossimo: attese quindi missioni Storia per due giocatori e missioni Sopravvivenza per quattro giocatori con modifiche settimanali. Queste missioni ricompenseranno l’utente con nuovo equipaggiamento (utile per prepararsi al gran finale).

Ghost of Tsushima Legends include anche la modalità Nuova Partita+ e una nuova valuta interna per gli oggetti più rari, oltre alla gradita introduzione della possibilità di farsi alleati i cani anche sotto forma di spirito (con la possibilità di accarezzarli, esattamente come fatto con le volpi).

Se volete saperne di più sull’ultima avventura di Sucker Punch per PlayStation 4, il nostro consiglio è quello di recuperare anche la nostra recensione di Ghost of Tsushima a cura di Domenico Musicò, nel quale vi sveliamo pro e contro di questo avvincente titolo d’azione.

Ghost of Tsushima, lo ricordiamo, è in ogni caso disponibile dal 17 luglio scorso in esclusiva assoluta su console PS4.