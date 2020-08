Ghost of Tsushima Legends non avrà microtransazioni

Se temevate che Ghost of Tsushima Legends fosse un mezzo pensato da Sony e Sucker Punch per monetizzare con le microtransazioni, sappiate che potete dormire sonni tranquilli. Se nelle scorse ore abbiamo assistito all’annuncio di questa novità in salsa multiplayer per il mondo di Tsushima e di Jin Sakai, infatti, poco dopo il publisher ha inviato una nota di commento ufficiale ai colleghi statunitensi del sito IGN, assicurando che non includerà microtransazioni all’interno di questa esperienza online.

Dalla nota diramata da Sony:

Non sono presenti microtransazioni in Ghost of Tsushima: Legends e non abbiamo assolutamente in piano di aggiungerle. Tutti i contenuti vengono sbloccati mediante l’avanzamento del gioco.

Non sarete quindi chiamati a ricorrere a scorciatoie a pagamento, quando accederete alla nuova modalità online di Ghost of Tsushima in arrivo gratis dall’autunno per tutti i possessori del gioco originale. Sarà inoltre necessario avere un abbonamento attivo a PlayStation Plus per poter accedere ai server.

Rimaniamo ora in attesa di ulteriori informazioni dedicate a Legends, quindi non perdete di vista le pagine di SpazioGames.