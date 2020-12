Ghost of Tsushima incontra God of War e Bloodborne (e non solo) nel nuovo update

Il successo di Ghost of Tsushima è stato davvero inaspettato, visto e considerato che il gioco – uscito in esclusiva la scorsa estate – ha concorso nientemeno che come Game of the Year ai recenti The Game Awards.

Gli sviluppatori di Sucker Punch non hanno quindi intenzione di interrompere il supporto al gioco, specie considerando l’ottima retrocompatibilità riscontrata su PS5 (il gioco supporta i 60 fotogrammi al secondo).

Ora, la nuova modalità multiplayer cooperativa del gioco, Ghost of Tsushima: Legends ha ricevuto nuovi contenuti speciali, alcuni dei quali in grado di mandare in brodo di giuggiole i fan PlayStation.

I nuovi abiti sono infatti ispirati a God of War, Bloodborne, Horizon Zero Dawn e Shadow of the Colossus, skin legate a loro volta alle quattro diverse classi disponibili nel gioco (e in Legends).

https://twitter.com/SuckerPunchProd/status/1339963679043768321

L’unico aspetto negativo di questo sviluppo è che queste nuove skin non saranno disponibili troppo a lungo: i giocatori potranno infatti sbloccarle a partire da oggi e fino al prossimo 15 gennaio 2021. Quindi, se volete metterci sopra le mani, è meglio che vi affrettiate.

Ricordiamo che Ghost of Tsushima Legends include anche la modalità Nuova Partita+ oltre a una nuova valuta per gli oggetti più rari e, ultima ma non meno importante, l’introduzione della possibilità di farsi alleati i cani.

Ma non solo: recuperate anche la nostra recensione di Ghost of Tsushima, nella quale vi sveliamo tutti (ma proprio tutti) i dettagli di questo sorprendente gioco d’azione e d’avventura.

Ghost of Tsushima è in ogni caso disponibile dal 17 luglio scorso in esclusiva assoluta su console PS4.