Ghost of Tsushima 2 spunta in un’offerta di lavoro: sequel in arrivo?

Ghost of Tsushima 2 è spuntato in una nuova offerta di lavoro registrata da Sucker Punch, dando ancora una volta l’impressione che l’action adventure lanciato in estate tornerà a farsi vedere con un seguito molto presto.

L’offerta di lavoro riguarda un combat designer, che tra i requisiti «deve aver giocato Ghost of Tsushima e capito i suoi sistemi principali di combattimento».

Sebbene non venga esplicitamente menzionato un sequel, com’è ovvio che sia a questo punto dello sviluppo, il gioco originale è incluso nella descrizione come riferimento imprescindibile per il titolo che sarà realizzato insieme a questa nuova figura.

Potrebbe trattarsi indubbiamente di un altro prodotto sulla stessa lunghezza d’onda dell’avventura di Jin Sakai ma, considerando com’è stata accolta quest’ultima, appare molto improbabile che non le venga dato un seguito.

La stessa Sony ha parlato apertamente di un successo inaspettato per la nuova proprietà intellettuale dei creatori di inFamous, e questo potrebbe aver in maniera definitiva cambiato i suoi programmi al riguardo.

Questa è almeno la seconda volta in cui un’offerta di lavoro di Sucker Punch lascia intendere che ci sia un Ghost of Tsushima 2, o qualunque sarà la sua denominazione finale, in cantiere.

La precedente tornata aveva anticipato l’ambientazione del gioco, che non sembrerebbe voler rivoluzionare la proposta ludica del primo capitolo.

Ciò detto, lo sviluppatore californiano si è lasciato aperto tutte le possibilità per il futuro del franchise, tra cui compare anche l’opportunità di esplorare epoche storiche differenti.