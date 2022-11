Geralt di Rivia, come fosse uscito da Cyberpunk 2077, è fenomenale (e giocabile)

Da quando The Witcher 3 è uscito su PC ha ricevuto nel corso degli anni un gran numero di mod, inclusa una recente che ha attirato l’attenzione dei fan di un altro popolare titolo di CD Projekt RED, ossia Cyberpunk 2077.

Le avventure di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) non sembrano quindi essere passate ancora di moda.

Mentre altri fan si sono “limitati” a migliorarne l’aspetto tecnico, la mod ‘Official Cyberpunk Prototype Attire‘ utilizza alcuni asset di Cyberpunk 2077 e li rende utilizzabili per The Witcher 3.

Come riportato anche da The Gamer, possiamo infatti ammirare Geralt che sfoggia un abbigliamento decisamente lontano dai classici abiti medievali a cui siamo stati abituati sino a questo momento.

Creata da Ard Carraigh, la mod è stata caricata di recente e include un set di armature con abiti come giacca e pantaloni, oltre a ben cinque paia di stivali che assomigliano più alle scarpe da ginnastica che si possono associare a un essere umano del 21imo secolo.

Tuttavia, ciò che rende questo “set di armature” ancora più interessante è che sono state realizzate con risorse interamente create da CDPR durante lo sviluppo di Cyberpunk 2077.

Il modder non si è limitato a fare un semplice copia e incolla in The Witcher 3, visto che ha deciso di ritoccare il tutto per far sì che si adattasse al meglio addosso a Geralt.

Gli asset hanno un aspetto di alto livello, con texture, lucentezza e un design che dimostrano la quantità di lavoro che è stata fatta per progettare gli abiti e gli accessori dal mondo di Cyberpunk 2077.

Trapiantato nell’universo di The Witcher, il tutto conferisce al gioco un’atmosfera completamente diversa, con Geralt che sembra un choom davvero fantastico.

La mod ‘Official Cyberpunk Prototype Attire’ è disponibile su Nexus Mods a questo indirizzo, ovviamente in forma gratuita: buon divertimento.

Restando in tema, il modder ‘XilaMonstrr’ ha da poco rilasciato un nuovo pacchetto di texture 4K AI-enhanced per Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED.