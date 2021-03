Genshin Impact: il gioco fenomeno arriva anche su PS5 (e sembra notevole)

A fine 2020, il mondo dei videogiochi è stato travolto dalla grande popolarità ottenuta da Genshin Impact, il free-to-play di MiHoyo divenuto in breve tempo un fenomeno realmente sorprendente e riuscendo a trovare il proprio spazio tra i vari Fortnite, Fall Guys ed Among Us.

Ora, il profilo ufficiale PlayStation su Twitter, ha confermato che la versione PS5 del gioco è ufficialmente in arrivo, tanto che è anche stato rilasciato un primo trailer di questa nuove versione next-gen di Genshin Impact.

Genshin Impact comes to PlayStation 5 with enhanced visuals, fast loading, and DualSense controller support. Face (and wield) the elements of Teyvat this Spring. pic.twitter.com/y9QQGID8Js — PlayStation (@PlayStation) March 31, 2021

Questa edizione per console PlayStation 5 includerà (ovviamente) tutta una serie di migliorie tecniche, visto che il comparto grafico sembra realmente migliorato rispetto alla versione PS4, oltre a sfruttare a pieno le caratteristiche del controller DualSense.

Purtroppo, però, Sony non ha ancora rilasciato una data di lancio specifica per questa versione next-gen del free-to-play campione di incassi, sebbene la release dovrebbe avvenire “in primavera”. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Per chi non fosse al corrente del successo davvero straordinario di Genshin Impact, ricordiamo che il gioco di ruolo gratuito ha messo insieme incassi iniziali per quasi 400 milioni di dollari, ovvero oltre 6 milioni di dollari al giorno relativi alla sola versione mobile.

Riuscirà questo titolo a imporsi a sua volta sul mercato di PlayStation 5, ricalcando il successo ottenuto relativamente alle versioni precedenti? Vedremo cosa decreterà il pubblico una volta che il gioco sarà rilasciato su PS Store.

Genshin Impact è disponibile su PC, PS4 e piattaforme mobile. Se desiderate saperne di più, vi suggeriamo di consultare prima di subito anche la nostra ricca recensione, mentre a questo indirizzo trovate le nostre utili guide per iniziare a giocare non facendovi trovare per nulla impreparati.