Genshin Impact 2.0 ha una data per il reveal (ed è vicinissima)

A quanto pare, ci siamo quasi: Genshin Impact 2.0 sta per vedere ufficialmente la luce, visto che mancherebbero davvero pochi giorni prima del reveal ufficiale.

Secondo un tweet dell’account miHoYo ufficiale, riceveremo un annuncio speciale per la nuova versione di Genshin Impact 2.0 il 9 luglio prossimo alle 14:00 ora italiana.

Come prima cosa dovrebbero essere rese disponibili le isole Tsurumi, Serai e Watatsumi, seguite da altri contenuti rilasciati gradualmente nel corso del 2022.

Scopriremo anche perché l’isola di Inazuma è stata letteralmente fatta “a pezzi”, cosa questa che innesterà anche trame

Dovrebbero fare il loro ingresso in scena anche altri personaggi e avversari, così come si vocifera un sistema di reputazione della città.

Stando alle uniche informazioni rilasciate (ma non ancora confermate in veste ufficiale), il debutto di Genshin Impact 2.0 dovrebbe avvenire il 21 luglio prossimo (via Destructoid).

Staremo a vedere se con questa nuova versione Genshin Impact sarà nuovamente in grado di far registrare incassi da capogiro, come i 6 milioni di dollari al giorno.

Abbiamo messo sotto la lente di ingrandimento il fenomeno del successo del titolo targato miHoYo nello speciale che trovate sulle pagine di SpazioGames.

