Genshin Impact 3.1 sta arrivando: il trailer svela nuovi eroi e la data (ed è vicina)

Genshin Impact si sta ormai preparando ad accogliere ufficialmente la versione 3.1: durante lo scorso evento streaming è stato svelato un nuovo trailer dedicato, che ha svelato alcune interessanti novità in arrivo.

HoYoverse ha infatti svelato che presto si espanderà ufficialmente la regione di Sumeru, introdotta con l’aggiornamento 3.0, grazie a una nuova enorme area desertica che i fan di Genshin Impact potranno divertirsi a esplorare (trovate tanti prodotti a tema su Amazon).

La nuova presentazione video ha svelato che l’aggiornamento 3.1 arriverà poco più di un mese dopo la precedente versione: sarà infatti possibile accedere ai nuovi contenuti a partire dal 28 settembre 2022, ovvero tra poco più di una settimana.

Sono stati inoltre ufficialmente svelati i nuovi personaggi in arrivo: Nilou, Candace e Cyno saranno ufficialmente giocabili proprio a partire con la nuova versione del free-to-play.

Tra le tante novità ci sarà naturalmente la continuazione della storia, oltre a nuove quest Archon, dungeon pericolosi e nuovi boss da affrontare per sbloccare nuovi materiali per il level-up dei personaggi.

Sarà poi possibile partecipare a un nuovo festival di Monstadt, riunendoci così a Razor e a tanti altri vecchi amici: il tutto ovviamente sarà accompagnato da nuove ricompense sbloccabili, tra le quali ci saranno anche 1600 Primogems gratis, sia all’interno del gioco che con nuovi eventi organizzati separatamente per la community.

A questo punto non ci resta che attendere dunque l’arrivo del 28 settembre per poter scoprire con mano tutte le attese novità di Genshin Impact 3.1: se dovessero esserci ulteriori novità o modifiche improvvise, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, ricordiamo che durante il Tokyo Game Show 2022 è arrivato un annuncio inaspettato, ma che renderà felici i fan del free-to-play: HoYoverse ha infatti annunciato la serie anime di Genshin Impact, di cui si occuperà il rinomato studio Ufotable.

Il successo del titolo è stato talmente grande che, come prevedibile, sono spuntati in breve tempo anche alcuni “cloni”: il più recente e importante è sicuramente Tower of Fantasy, anche se i suoi sviluppatori hanno sottolineato in cosa sono diversi i due titoli.